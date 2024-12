ATP Brisbane: Djokovic und Kyrgios haben Spaß - und gewinnen ihr erstes Match

Novak Djokovic und Nick Kyrgios haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane in Runde eins gegen Alexander Erler und Andreas Mies mit 6:4, 6:7 (4) und 10:8 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 11:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Es sagt schon einiges über die Zugkraft der beteiligten Tennisprofis aus, wenn ein Doppel als Hauptmatch am Abend auf dem Center Court angesetzt ist. Aber gut: Wie oft haben Novak Djokovic und Nick Kyrgios bislang bei einem offiziellen ATP-Event miteinander aufgespielt? Und wie oft wird das noch vorkommen? Geht es nach dem Spaßfaktor, den die beiden in der Pat Rafter Arena am Montagabend in Brisbane versprüht haben: vielleicht doch öfter.

Auf der anderen Seite durften sich Alexander Erler und Andreas Mies über volle Tribünen freuen - so etwas bekommt der geneigte Doppelprofi in einem Erstrunden-Match normalerweise ja auch nicht jeden Tag. Und die österreichisch-deutsche Paarung, die im Sommer 2024 bei den Generali Open in Kitzbühel den Titel geholte hatte, legte nach dem mit 4:6 verlorenem ersten Satz deutlich zu, glich mit 7:6 (4) aus.

Djokovic und Kyrgios am Dienstag im Einzel

Ein Match-Tiebreak musste entscheiden. Und da reichte Djokovic und Kyrgios ein frühes Mini-Break, das sie bis zum 10:8 nach einer Spielzeit von 1:48 Stunden ins Ziel brachten. Für die beiden geht es nun gegen die Turnierfavoriten Nikola Mektic und Michael Venus.

Im Einzel wird es für Novak Djokovic und Nick Kyrgios erst am morgigen Dienstag ernst. Djokovic, an Position eins gesetzt, spielt gegen Rinky Hijikata. Und Kyrgios hat für sein Einzel-Comeback mit Giovanni Mpetshi Perricard eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane

Hier das Doppel-Tableau in Brisbane