ATP Brisbane: Nadal verliert Doppel bei Comeback, auch Murray raus

Rafael Nadal ist zurück auf der ATP-Tour. Den Einstand gab der Spanier in Brisbane im Doppel an der Seite seines langjährigen Kumpels und nunmehrigen Coaches Marc Lopez.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 11:04 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Sonntag in Brisbane

Play it like it´s 2016 in Rio ... oder so ähnlich jedenfalls. Nun: Damals hatten Rafael Nadal und Marc Lopez doch einigermaßen überraschend bei den Olympischen Spielen Gold geholt, am heutigen Sonntag gab es erneut einen Auftritt der beiden Spanier. Mit nicht viel weniger Aufmerksamkeit als weiland in der brasilianischen Metropole. Beim ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane schlugen Lopez und Nadal gemeinsam auf - für den 23-maligen Grand-Slam-Champion war es die Rückkehr nach fast einem Jahr Pause. Für Marc Lopez ein empathischer Freundschaftsdienst. Denn eigentlich ist er ja schon in Tennisrente. Und Teil des Betreuerstabs von Nadal.

Und so war kein neuerlicher Triumphzug zu erwarten, zumal mit Jordan Thompson und vor allem Max Purcell zwei kompetente Paarläufer auf der anderen Seite des Netzes Stellung bezogen hatten. Die beiden Lokalmatadoren setzten sich dann auch einigermaßen sicher mit 6:4 und 6:4 durch.

Nadal am Dienstag gegen Thiem

Nadal/Lopez war aber nicht die einzige Prominenten-Paarung, die sich in Brisbane am ersten Tag des Hauptfeldgeschehens versucht hat. Andy Murray etwa trat mit Holger Rune an. Dieses Paar musste sich Aslan Karatsev und Roman Safiullin mit 6:4, 3:6 und 5:10 geschlagen geben. Besser machten es da Sebastian Korda und Grigor Dimitrov, die gegen Victor Cornea und Sriram Balaji mit 2:6, 7:5 und 10:4 gewannen. Und auch die beiden Linkshänder Ugo Humbert und Ben Shelton sind eine Runde weiter. Angeführt wird das Doppel-Tableau in Brisbane übrigens von Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Für Rafael Nadal geht es indes am Dienstag so richtig los. Dort bekommt es die spanische Legende zum insgesamt 16. Mal mit Dominic Thiem zu tun, der am Sonntag die Qualifikation für das Hauptfeld in Brisbane geschafft hat.

