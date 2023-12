ATP Brisbane: Schlangenalarm bei Thiem-Match

Dominic Thiem hatte gegen James McCabe in der Qualifkation des ATP-250er-Events in Brisbane eine Menge Arbeit zu verrichten. Für Unterbrechungen in Australien sorgte nicht das Wetter, sondern ein ungebetener Gast auf dem Court.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.12.2023, 12:01 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem musste in seinem Qualimatch in Brisbane auf Grund einer Schlange auf dem Court auf die Fortsetzung warten.

Kurz nachdem der erste Satz zu Gunsten des Gegners von Dominic Thiem entschieden war, sichteten Zuschauer einen ungewöhnlichen Gast. Eine östliche Braunschlange hielt sich am Rande des Courts auf. Die fast aussschließlich in Australien vorkommende Schlangenart ist nicht ungewährlich. Ihr Gift kann zum Beispiel Lähmungserscheinungen im muskulären Bereich auslösen.

So mussten sich die Spieler und auch das Publikum gedulden, bis ein Schlangenfänger sich dem Reptil annahm und den ungebetenen Gast beseitigte. Insgesamt dauerte die Unterbrechung 40 Minuten bis die Partie auf dem Show Court 2 fortgesetzt werden konnte.

Für Dominic Thiem brachte die Pause vorerst keine Entspannung. Erst nach der Abwehr von drei Matchbällen im zweiten Satz, drehte die aktuelle Nummer 98 der Welt die Partie und zog in das Qualifikationsfinale ein. Wahrscheinlich wird Dominic Thiem dieses Mal ganz besonders darauf achten, wer alles bei seinem Match zuschaut.

