ATP Buenos Aires: Die Wildcard für Juan Martin del Potro ist reserviert

Martín Jaite, der Turnierdirektor des ATP-250-Events von Buenos Aires, versicherte im Zuge einer Pressekonferenz, dass man alles daran setzen würde, Juan Martin del Potro einen Start bei der Ausgabe im kommenden Jahr zu ermöglichen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.12.2021, 14:31 Uhr

Juan Martin del Potro hätte in Buenos Aires seine Wildcard sicher

Das ATP-250-Event von Buenos Aires könnte im Kalenderjahr 2022 überdurchschnittliches Interesse auf der ATP-Tour erfahren. Das hat zweierlei Grund: Zum einen hat Dominic Thiem, der Sieger des US Open 2020, für das Sandplatz-Event in Südamerika genannt - und dürfte dort, sofern der Niederösterreicher nicht doch noch rechtzeitig für die Australian Open in Wettkampf-Form kommt, sein Comeback auf der ATP-Tour geben.

Ein weiteres Comeback, das in Buenos Aires zumindest als wahrscheinlich gilt, ist das von Juan Martin del Potro. Der Turm von Tandil hat seit 2019 kein Match mehr bestritten, ist zurzeit aber wieder voll im Training. Und plant, in Argentinien an den Start zu gehen. Turnierdirektor Martin Jaite hofft jedenfalls auf einen Start des Major-Siegers, eine Wildcard werde man für del Potro aufbehalten: "Die Situation von Juan Martín del Potro hängt von seiner körperlichen Verfassung ab. Es ist eine Entscheidung, die der Spieler treffen muss, wenn er der Meinung ist, dass er spielfähig ist", erklärte Jaite im Zuge einer Pressekonferenz. Del Potro selbst hatte kürzlich über Instagram bekanntgegeben, in Buenos Aires an den Start gehen zu wollen.

Auch Alcaraz für Buenos Aires im Gespräch

Das starke Teilnehmerfeld, das sich in Buenos Aires für 2022 anbahnt, möchte man in Argentinien zum Anlass nehmen, an der Weiterentwicklung des Turniers zum ATP-500-Event zu arbeiten. Der Rückhalt der Regierung sei da, bestätigte Jaite: "Wir sind ein guter Kandidat, um von einem ATP-250-Turnier zu einem 500-Turnier aufzusteigen. Es gibt die Absicht und das Projekt, aber es ist noch nichts bestätigt."

Neben Thiem, Schwartzman und wohl auch Juan Martin del Potro hat zuletzt auch Lorenzo Sonego seinen Start in Südamerika zugesagt. Außerdem sei man mit Youngster Carlos Alcaraz im Gespräch, bestätigte der Turnierdirektor. Das ATP-250-Event von Buenos Aires wird 2022 vom 5. bis zum 13. Februar über die Bühne gehen. Im Vorjahr triumphierte Lokalmatador Diego Schwartzman.