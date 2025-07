ATP Challenger Braunschweig: Misolic schlägt Gentzsch und trifft im Viertelfinale auf Hanfmann

Im Viertelfinale des Challenger-Turniers in Braunschweig kommt es zu einem deutsch-österreichischen Duell. Yannick Hanfmann fordert Filip Misolic im Kampf um einen Platz im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 14:27 Uhr

© GEPA pictures Filip Misolic befindet sich weiterhin in starker Form

Filip Misolic kann seine starke Form auch beim Challenger-Event in Braunschweig bestätigen. Österreichs Nummer eins, die zuletzt sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon aus der Qualifikation heraus das Hauptfeld erreicht hatte, zog am Mittwoch mit einem 7:6 (2) und 6:3-Erfolg über den deutschen Wildcard-Inhaber Tom Gentzsch ins Viertelfinale des Sandplatzturniers ein.

In diesem bekommt es der in Braunschweig an Position sechs gesetzte Misolic in Yannick Hanfmann erneut mit einem Lokalmatador zu tun. Der 33-Jährige setzte sich im Achtelfinale gegen den Franzosen Luka Pavlovic mit 7:6 (2) und 6:4 durch.

Hanfmann ist in Braunschweig der letzte Deutsche im Turnier. Diego Dedura (1:6 und 2:6 gegen Mariano Navone) und Christoph Negritu (6:1, 3:6 und 2:6 gegen Titelverteidiger Roberto Carballes Baena) kassierten am Mittwoch Achtelfinal-Niederlagen.

