ATP-Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Karen Khachanov. Das Match gibt es nicht vor 23 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 04:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Cincinnati im Achtelfinale auf Karen Khachanov.

Im Head-to-Head mit Khachanov führt Zverev mit 5:3. Den bislang größten Erfolg seiner Karriere konnte der Deutsche auch gegen den mittlerweile 29-Jährigen Russen einfahren. Im Finale der Olympischen Spiele in Tokio 2021 triumphierte der Deutsche mit 6:3 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati