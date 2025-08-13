ATP Cincinnati: Zverev serviert mit einem Tag Verspätung aus

Alexander Zverev hat beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati die - von gestern auf heute vertagte - Pflichtaufgabe in der dritten Runde gegen Brandon Nakashima bewältigt. Dem Deutschen hatte lediglich ein einziges Aufschlag-Spiel noch zum 6:4, 6:4-Sieg gefehlt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 00:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev ist am Mittwoch zweimal im Einsatz.

Der erste Teil von Alexander Zverevs Arbeitstag beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati hat sich wie erwartet kurz gestaltet. Nachdem sein Drittrunden-Match gegen Brandon Nakashima gestern beim Stand von 6:4 und 5:4 aufgrund eines Gewittereinbruchs auf heute verschoben werden musste, erledigte der 28-Jährige die Pflicht und servierte (trotz eines 0:30-Rückstandes) aus.

Der zweite Teil von Zverevs Arbeitstag wird sich am Mittwoch wesentlich komplizierter gestalten, trifft er doch im Achtelfinale auf Karen Khachanov. Dem Russen war der Hamburger erst vergangene Woche in Toronto unterlegen. Der Weltranglisten-Dritte ließ dabei sogar einen Matchball ungenutzt.

Triumph in Tokio gegen Khachanov

Im Head-to-Head mit Khachanov führt Zverev mit 5:3.

Den bislang größten Erfolg seiner Karriere konnte der Deutsche auch gegen den mittlerweile 29-Jährigen einfahren. Im Finale der Olympischen Spiele in Tokio 2021 triumphierte der Deutsche mit 6:3 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati