ATP-Masters Toronto: Matchball vergeben! Zverev verliert gegen Khachanov

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto mit einem 3:6, 6:4 und 6:7 (4) gegen Karen Khachanov ausgeschieden. Dabei hatte Zverev schon einen Matchball.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 06:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev in Toronto

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Einige Fans im Sobeys Stadium mögen mit ihren Mobiltelefonen vielleicht ab und zu damit beschäftigt gewesen sein, die Zwischenstände in Montreal zu checken, wo Lokalmatadorin Victoria Mboko mit einem Erfolg über Elena Rybakina sensationell das Endspiel des dortigen WTA-Tour-1000-Turniers erreicht hat. Aber auch in Toronto gab es großes Tennis zu sehen. Zum Beispiel von einem Mann, der in Montreal auch schon mal den Titel geholt hat: Alexander Zverev war 2017 eben dort erfolgreich gewesen.

Zverev allerdings erwischte gegen Karen Khachanov einen schlechten Start, gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Khachanov transportierte dieses Break bis zum Satzgewinn, was auch bedeutete: Zverev musste zum dritten Mal in der Turnierwoche von Toronto einem Rückstand hinterher laufen. Wie zuvor schon in den Matches gegen Matteo Arnaldi und Titelverteidiger Alexei Popyrin.

Zverev hilft Khachanov mit Doppelfehlern

Aber erneut fand Zverev seinen Rhythmus, glich mit einem späten Break zum 6:4 aus. Was bedeutete: Erstmals gab es zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov einen dritten Satz. Die sieben bisherigen wurde jeweils in zwei Sätzen gewonnen - fünf davon von Zverev.

In der Entscheidung hatte zunächst eigentlich Karen Khachanov die besseren Chancen. Unterstütz von Doppelfehlern von Zverev. Der aber konnte sich auch schwierigen Situationen immer wieder befreien.

Der Umstand, dass Khachanov als Aufschläger immer nachlaufen musste, erhöhte natürlich den Druck auf dem Russen. Das äußerte sich etwa beim Spielball zum 5:5, als Khachanov eine einfache Vorhand ins Netz setzte. Dann aber doch den Ausgleich schaffte. Nach 2:40 Stunden hatte Zverev sich seinen ersten Matchball mutig erspielt - der folgende Rückhand-Return blieb aber am Netzband hängen. Khachanov blieb stabil, rettete sich ins Tiebreak.

Die Kurzentscheidung begann mit drei Mini-Breaks, dann entschied Zverev eine 25-Schlag-Rallye zum 3:1 für sich. Die Seiten wurde dennoch bei 3:3 gewechselt. Die nächsten drei Punkte gingen an Khachanov. Den ersten Matchball setzte der Außenseiter noch hinter die Grundlinie, der zweite brachte dann den dritten Erfolg über Alexander Zverev.

Im zweiten Halbfinale gibt es ein rein US-amerikanisches Duell. Taylor Fritz trifft da auf Ben Shelton. Erst zum zweiten Mal. Die Premiere konnte Fritz 2023 in Indian Wells für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto