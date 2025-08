ATP Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Karen Khachanov treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2025, 11:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Mit einem hartumkämpften Comeback-Sieg gegen den australischen Titelverteidiger Alexei Popyrin ist der Hamburger Alexander Zverev beim ATP-Masters-Event in Toronto ins Halbfinale eingezogen und wurde damit als topgesetzter Spieler bislang seiner Favoritenrolle gerecht. Dort sieht sich der 28-Jährige dem Russen Khachanov gegenüber, der im Viertelfinale den US-Youngster Alex Michelsen stoppen konnte.

Das aktuell Momentum im direkten Vergleich spricht eigentlich klar für den deutschen Davis-Cup-Spieler. Mit einer 2:2-Bilanz ging es 2021 in Tokio ins bedeutendste Aufeinandertreffen der beiden Spieler, als sich Zverev im Finale der Olympischen Spiele den Titelgewinn in zwei Sätzen sichern konnte. Auch die beiden weiteren Duelle gegen den Weltranglisten-16. im letzten Jahr auf Masters-Ebene gingen ohne Satzverlust an die deutsche Nr. 1.

Zverev vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto