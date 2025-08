ATP-Masters Toronto: Zverev mit Comeback-Sieg gegen Popyrin im Halbfinale

Alexander Zverev hat im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Toronto gegen Alexei Popyrin mit 6:7 (8), 6:4 und 6:3 gewonnen. In der Vorschlussrunde geht es entweder gegen Karen Khachanov oder Alex Michelsen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 03:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev am Montagabend in Toronto

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Zuerst hatte er kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu für Alexander Zverev im Tiebreak des ersten Satzes des Viertelfinales gegen Alexei Popyrin beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto. Ein Ball von Zverev war im Laufe der Kurzentscheidung am Netzband hängengeblieben, beim Stand von 9:8 plumpste dann ein Halbvolley des Australiers mit Hilfe eben jenes Netzbandes noch ins Feld der deutschen Nummer eins. Woraufhin Zverev seinem Frust freien Lauf ließ, einen Ball aus dem Sobeys Stadion drosch.

Was insofern verständlich war, als dass Alexander Zverev im Vergleich mit Alexei Popyrin natürlich der bessere Tennisspieler ist. Aber bis zu jenem Satzgewinn, dem ersten überhaupt von Popyrin gegen Zverev, befreite sich der Australier, der im vergangenen Jahr das kanadische Masters in Montreal gewonnen hat, mit seinem formidablen Aufschlag. Umso wichtiger für Zverev, dass er gleich zum Auftakt des zweiten Aktes das Break zum 2:0 holte.

Zverev legt mit Breaks vor

Danach sah es so aus, als könne Zverev diesen Vorsprung transportieren - bis Popyrin im siebenten Spiel tatsächlich das Re-Break gelang. Ein bisschen wie aus dem Nichts. Was auch für das Break von Zverev zum 6:4 und also dem Satzausgleich galt.

In der Entscheidung nutzte Zverev die zweite Chance auf die erneute 2:0-Führung. Diesmal ließ der Favorit aber nichts anbrennen. Eher war Alexander Zverev an einem weiteren Break dran, als dass es Popyrin noch einmal zurück ins Match geschafft hätte. Aber Zverev musste es dann schon noch einmal selbst in die Hand nehmen, das Match zu beenden. Was ihm nach einer Spielzeit von 2:42 Stunden auch problemlos gelang.

Der Halbfinalgegner wird im Anschluss zwischen Alex Michelsen und Karen Khachanov ermittelt. Der US-Amerikaner steht zum ersten Mal in der Runde der letzten acht bei einem Turnier der 1000er-Kategorie, Khachanov hat 2018 in Paris-Bercy ja schon eines gewonnen. Gegen Khachanov hat Alexander Zverev eine Bilanz von 5:2-Siegen, die letzte Niederlage gab es 2019, ausgerechnet in Toronto. Gegen Michelsen hat Zverev bei den Australian Open 2024 gespielt - und ungefährdet in drei Sätzen gewonnen.

Morgen Abend startet dann Taylor Fritz gegen Andrey Rublev, bevor es zwischen Ben Shelton und Alex de Minaur um den letzten Halbfinalplatz in Toronto geht.

Hier das Einzel-Tableau in Toronto