ATP Masters Toronto live: Alexander Zverev vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alexei Popyrin treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 1:00 Uhr live im TV bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 11:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft im Viertelfinale beim Masters-Turnier in Toronto auf Alexei Popyrin

Nachdem Alexander Zverev Angstgegner Francisco Cerundolo nach dessen Aufgabe beim 6:4 und 1:0 überwinden konnte, steht der Deutsche mit seinem 500. ATP-Tour-Sieg im Viertelfinale des ATP-1000-Turniers in Toronto. Im Rennen um den zweiten Saisontitel muss der Weltranglisten-3. an Alexei Popyrin, dem Titelverteidiger des letzten Jahres vorbei. Der Australier bezwang im Achtelfinale Holger Rune in drei Sätzen.

Trotz der guten Erinnerungen für Popyrin bei dem kanadischen Masters-Event geht Zverev natürlich als Favorit an den Start. Und der direkte Vergleich spiegelt die Favoritenposition Zverevs wieder: Mit 3:0-Siegen liegt der Deutsche gegen den 26. der Welt in Führung – Zwei Siege konnte der Hamburger auf Hartplatz verbuchen.

Zverev vs. de Popyrin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexei Popyrin gibt es ab ca. 1:00 Uhr live im TV bei Sky Sport und im Livestream bei ATP TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto