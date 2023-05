ATP Challenger Aix-en-Provence: Andy Murray schlägt im Finale Tommy Paul

Andy Murray hat das ATP-Challenger-Turnier in Aix-en-Provence gewonnen. Der Schotte besiegte im Endspiel den Turnierfavoriten Tommy Paul aus den USA in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 17:21 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat in Aix-en-Provence durchgezogen

Es ist schon ziemlich lange her, dass Andy Murray ein professionelles Tennisturnier gewonnen hat: 2019 im Herbst war es, als er im Endspiel von Antqwerpen Stan Wawrinka besiegen konnte. Damals geba es für das Championat 250 Punkte. Mit seinem heutigen Erfolg gegen Tommy Paul in Aix-en-Provence hat Murray nicht viel weniger eingeheimst: Das 2:6, 6:1 und 6:2 gegen den an Position eins gesetzten US-Amerikaner war 175 Zähler für die ATP-Charts wert.

Dabei hatte Murray nach den bislang enttäuschenden Auftritten auf Sand überlegt, vielleicht erst wieder auf Gras so richtig anzugreifen. Mit dem Coup beim stark besetzten Challenger macht der zweimalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen jedenfalls zehn Plätze in der ATP-Weltrangliste gut, wird im Live-Ranking an Position 42 geführt.

Tommy Paul war übrigens der einzige Gegner Murrays, der nicht aus dem Gastgeberland Frankriech kam: In Runde eins ging es gegen Gael Monfils, danach gegen Laurent Lokoli, den Youngster Luca van Assche und im Halbfinale Harold Mayot. Der nächste Auftritt Murrays wird bei den Italian Open im Foro Italico erwartet. Das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom beginnt Mitte kommender Woche.

