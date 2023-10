ATP Challenger Bratislava live: Dominic Thiem vs. Gabriel Diallo im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Bratislava auf den Kanadier Gabriel Diallo. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream auf der ATP-Challenger-Website und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 18:31 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Die Spieler ... haben sich bereits eingeschlagen und Gabriel Diallo beginnt mit Aufschlag. In wenigen Minuten ... geht es los mit dem Match von Dominic Thiem. Illya Marchenko ... konnte glatt das ganze Match drehen und siegte gegen Norbert Gombos mit 4:6, 6:3, 7:5 nach knapp mehr als zwei Stunden. Rechtzeitig ... melden wir uns selbstverständlich wieder zurück, sobald Dominic Thiem und sein kanadischer Gegner den Platz betreten. Einen Satz ... wird es noch dauern, da das Vormatch auf dem Centre Court noch im Gange ist. Gerade konnte Illya Marchenko aus der Ukraine den Satzausgleich gegen den Slowaken Norbert Gombos schaffen. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zum Zweitrunden-Match von Dominic Thiem beim ATP-Challenger-Turnier in Bratislava gegen den Kanadier Gabriel Diallo.

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Gabriel Diallo

Thiem ist in Bratislava an Position eins gesetzt und trifft zum ersten Mal auf den 22-jährigen Kanadier. Diallo ist in der aktuellen ATP-Weltrangliste nur an Position 164 gereiht, hat zuletzt aber im kanadischen Davis-Cup-Team voll überzeugen können.

Thiem vs. Diallo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Gabriel Diallo gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream auf der ATP-Challenger-Website.

