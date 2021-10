ATP Challenger Ismaning: Auch Marterer und Otte im Viertlfinale

Die deutschen Spieler liegen immer noch aussichtsreich im Rennen um den Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaning. Nach Matthias Bachinger zogen auch Maximilian Marterer und Oscar Otte in das Viertelfinale ein.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 08:33 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer hat in Ismaning das Viertelfinale erreicht

Im ersten rein deutschen Duell des Tages traf der Kölner Oscar Otte (ATP 135) auf den Qualifikanten Julian Lenz (ATP 314) aus Giessen. Der an Nr. 5 gesetzte Otte gewann 91% seiner Punkte beim ersten Aufschlag und konnte seinem gleichaltrigen Gegner zweimal das Service abnehmen. Nach 70 Minuten fixierte der Schützling von Peter Moraing den Einzug ins Viertelfinale mit 6:3, 6:4.

Im Anschluss an das Match kommentierte der 28-jährige zufrieden: „Es war wieder ein schwieriges Match heute, denn Julian und ich verstehen uns auch privat sehr gut. Auf Teppich gibt es eh fast keine glatten Matches. Umso glücklicher bin ich, dass ich das so gut umsetzen konnte, was ich mir vor dem Spiel vorgenommen hatte. Mit den beiden Siegen hier kann ich mit noch mehr Selbstvertrauen in das nächste Match gehen“.

Marterer schlägt Rosenkranz im Duell der Linkshänder

Mit Maximilian Marterer (ATP 204) und dem 23-jährigen Essener Mats Rosenkranz (ATP 394) standen sich im Anschluss an das Auftaktmatch zwei weitere DTB-Spieler gegenüber. In einem von starken Aufschlägen dominierten Match, bei dem beide Spieler je 13 Asse servierten, konnte der Franke Marterer eine seiner acht Break-Chancen verwerten. Mit 6:3 und 7:6 besiegelte der 26-jährige die Teilnahme am Viertelfinale.

Das Viertelfinale verpasst hat Yannick Maden (ATP 291). An seinem 32. Geburtstag musste sich der Stuttgarter dem Tschechen Jonas Forejtek (ATP 310) geschlagen geben. Nach 1:48 Stunden setzte sich der ehemalige US Open-Juniorensieger von 2019 mit 7:6, 3:6, 6:1 durch.

Cressy und Halys kämpfen sich ins Viertelfinale

Seine Erfahrung in Ismaning ausspielen konnte der an Nr. 7 gesetzte Maxime Cressy (ATP 141). Der Wolffkran Open-Finalist von 2019 bezwang in einem spannenden Match nach 2:18 Stunden den Finnen Otto Virtanen (ATP 377) mit 7:6, 3:6, 7:5. Morgen trifft der 24-jährige US-Amerikaner auf Kacper Zuk (ATP 163) aus Polen.

Ebenfalls nach drei Sätzen konnte der 25-jährige Quentin Halys (ATP 148) seinen Einzug ins Viertelfinale bejubeln. Mit 7:6, 6:7 und 6:4 besiegte der an Nr. 8 gesetzte Franzose den belgischen Routinier Ruben Bemelmans (ATP 221) nach 2:21 Stunden Spielzeit und bekommt es am morgigen Freitag mit Jonas Forejtek zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Ismaning