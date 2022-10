ATP Challenger Ismaning: Lokalmatador Rehberg peilt heute Halbfinale an

Am Donnerstag wurden im Hauptfeld die restlichen Achtelfinals im Einzel und die Viertelfinals im Doppel in Ismaning ausgetragen. Dabei schafften die beiden deutschen Spieler im Einzel den Sprung ins Achtelfinale des ATP Challenger-Turniers der Kategorie 80 und treffen am Freitag im rein deutschen Viertelfinale aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 10:18 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Rehberg am Donnerstag in Ismaning

Nach seinem Überraschungserfolg gegen die Nr. 2 des Turniers reitet Lokalmatador Max Rehberg (ATP 596) in Ismaning weiter auf der Erfolgswelle. In seiner Achtelfinalbegegnung bei fast ausverkauftem Haus bekam es der Landshamer mit dem Routinier Robin Haase (ATP 304) zu tun, der bereits auf Platz 33 in der Weltrangliste stand. Mit einer schnellen 3:0-Führung startete der 19-jährige furios in die Partie. Nach drei vergebenen Satzbällen bei Aufschlag des 35-jährigen Niederländers servierte Rehberg anschließend zum Satzgewinn aus. Im zweiten Durchgang ohne Aufschlagverluste fiel die Entscheidung im Tiebreak, bei dem der TennisBase-Profi einen Satzball abwehren konnte und selbst seinen zweiten Matchball unter frenetischem Beifall des Ismaninger Publikums zum 6:3, 7:6-Erfolg nach 80 Minuten verwandeln konnte.

Im Anschluss an das Match kommentierte Rehberg: „Ich habe auch heute wieder gut serviert und von hinten heraus offensiv agiert und gute Winkel gespielt. Mit dem Selbstvertrauen von dem Turniersieg in Frankreich letzte Woche und der spielerischen Entwicklung in den letzten Monaten gehe ich inzwischen mit der Einstellung ins Match, solche Spieler jederzeit schlagen zu können. Ich bin einfach nur stolz auf meine Leistung und sehe es als Belohnung für die harte Arbeit, die ich zusammen mit meinem tollen Team investiert habe."

Ejupovic weiter auf der Erfolgsspur

Seinen fantastischen Lauf bei den WOLFFKRAN OPEN setzt Elmar Ejupovic (ATP 329) fort. Nach seinen beiden Siegen in der Qualifikation und dem gestrigen Dreisatzsieg gegen die Nr. 6 der Setzliste löste der 29-jährige auch das Ticket für das Viertelfinale. In der Begegnung gegen den Slowaken Lukas Klein (ATP 180) kämpfte sich der Reutlinger nach verlorenem ersten Satz zurück ins Match und triumphierte nach knapp zwei Stunden mit 3:6, 6:3 und 7:5.

„Ich bin etwas träge ins Match gestartet, was auch daran liegen kann, dass meine Spiele in den letzten Tagen immer um die Mittagszeit angesetzt waren. Nachdem mir im zweiten Satz das Break gelungen ist merkte ich, dass mein Gegner etwas in der Konzentration nachgelassen hat und auch etwas müde wirkte. Ich habe mich dann immer wieder gepusht und bin glücklich das Match gezogen zu haben“, so Ejupovic nach seinem Sieg.

Hart erkämpfen musste sich die Nr.1 des Turniers, Quentin Halys (ATP 78), den Einzug ins Viertelfinale. Obwohl der Franzose insgesamt 14 Asse servierte und 92% seiner Punkte beim ersten Aufschlag gewinnen konnte, hielt der Inder Ramkumar Ramanathan (ATP 274) die Partie lange offen. Nach knapp zwei Stunden setzte sich der 25-jährige Halys mit 7:6, 3:6 und 7:5 durch. In der Runde der letzten Acht trifft der vorjährige Halbfinalist auf den Briten Alastair Gray (ATP 289), der die Nr. 7 der Setzliste, Nerman Fatic (ATP 199) aus Bosnien und Herzegovina, mit 7:6, 6:1 besiegen konnte.



Auch die Nr. 3 des Turniers ist noch im Rennen um die 80 Weltranglistenpunkte für den Titel bei den WOLFFKRAN OPEN by Tannenhof. In einem ausgeglichenen Match gegen den ehemaligen US Open-Juniorensieger Jonas Forejtek (ATP 238) aus Tschechien gelang dem Kanadier Vasek Pospisil (ATP 122) das einzige Break der Begegnung zum 7:6, 6:4-Erfolg in 95 Minuten. Im Viertelfinale sieht sich der 32-jährige dem Ukrainer Vitaliy Sachko (ATP 312) gegenüber.