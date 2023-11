ATP-Challenger Ismaning: Marterer und Molleker ziehen ins Halbfinale ein

Am Freitag wurden beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 in Ismaning die Viertelfinal-Begegnungen im Einzel und die Halbfinals im Doppel ausgetragen. Mit Maximilian Marterer und Rudolf Molleker schafften zwei deutsche Spieler den Sprung ins Halbfinale.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 08:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Maximilian Marterer überzeugt in Ismaning bislang auf vollster Linie.

Marterer auch gegen Paulson ohne Satzverlust

Maximilian Marterer (ATP-Nr. 105) spielt bei der „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“ weiterhin groß auf. Gegen den Tschechen Andrew Paulson, der für den TC Augsburg Siebentisch in der Bundesliga antritt, konnte sich der deutsche Davis-Cup-Spieler insgesamt dreimal das Aufschlagspiel seines Gegners sichern, ohne selbst ein Break zuzulassen. Nach 69 Minuten besiegelte der 28-jährige Franke den 6:2- 6:4-Erfolg.

„An meiner Leistung gibt es heute nicht viel zu meckern, denn ich habe genau das umgesetzt, was ich mit vorgenommen hatte. Es kommt mir schon sehr entgegen, dass ich auf dem Teppich aufgewachsen bin. Zwar ist mein Spiel außer dem Aufschlag nicht gerade prädestiniert für diesen Belag, aber ich fühle mich dort trotzdem sehr wohl. Ebenfalls dazu kommt natürlich der Heimvorteil, den ich bei einem Challenger-Turnier in Bayern sehr genieße“, so der Linkshänder.

Molleker beißt sich durch

Als weiterer DTB-Spieler schaffte Rudolf Molleker (ATP-Nr. 219) den Sprung ins Halbfinale. Gegen Alibek Kachmazov (ATP-Nr. 268) holte sich Berliner nach je einem Aufschlagverlust beider Spieler im elften Game das vorentscheidende Break und servierte souverän zum Gewinn des ersten Durchgangs aus. Im zweiten Satz gaben sich beide Protagonisten bei eigenem Service keine Blöße und erzwangen die Entscheidung im Tiebreak, in dem der 21-jährige Kachmazov mit 9:7 die Oberhand behielt. Einen Blitzstart legte der 23-jährige Molleker im Entscheidungs-Satz hin und führte schnell mit 3:0. Ohne weitere Aufschlagverluste servierte er beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn und fixierte mit seinem dritten Matchball den 7:5, 6:7 (7), 6:3-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden.

Im Anschluss an das Match kommentierte der zufriedene Sieger: „Es war heute wie die bisherigen Matches auch wieder eng. Im dritten Satz konnte ich meine Break-Chance nutzen und habe es souverän durchserviert, nur im letzten Aufschlagspiel habe ich noch leicht gewackelt. Es war von beiden Spielern ein gutes Match und meine starke Aufschlag-Leistung hat mir sehr geholfen.“

Lokalmatador Rehberg unterliegt Klein

Im “Match of the Day” standen sich der Landshamer Max Rehberg (ATP-Nr. 631) und Lukas Klein (ATP-Nr. 179) aus der Slowakei gegenüber. Nach ausgeglichenem Beginn gelang dem 25-jährigen Klein das vorentscheidende Break und servierte, ohne eine einzige Break-Chance zuzulassen, den ersten Satz zu seinen Gunsten aus. Auch im zweiten Durchgang hielt Klein sein hohes Level mit einer schnellen 4:0-Führung und beendete die Partie nach 53 Minuten mit 6:3, 6:2. In der Runde der letzten Vier fordert er den bayerischen Profi Marterer.

Bellier bezwingt Ex-Champion Hüsler

Im eidgenössischen Viertelfinale standen sich Antoine Bellier (ATP-Nr. 326) und der Ismaning-Champion von 2020, Marc-Andrea Hüsler (ATP-Nr. 173) im Duell der Linkshänder gegenüber. Der 27-jährige Bellier nutzte die einzige Break-Chance im ersten Satz zu einer schnellen 3:0-Führung und brachte diesen Vorsprung mit seiner Aufschlagstärke souverän nach Hause. Mit dem Satzgewinn im Rücken war der Qualifikant aus Genf nicht mehr zu stoppen und siegte nach 53 Minuten gegen seinen gleichaltrigen Landsmann mit 6:3, 6:2. Im Halbfinale sieht sich Bellier dem DTB-Spieler Molleker gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Ismaning