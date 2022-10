ATP Challenger Ismaning: Turnierfavorit Halys mit solidem Auftaktsieg

Am Dienstag wurden im Hauptfeld weitere Erstrundenspiele im Einzel und die ersten Doppelbegegnungen beim Callenger in Ismaning ausgetragen. Für die deutschen Spieler sollte es im Einzel nicht zum Einzug ins Achtelfinale des ATP Challenger-Turniers der Kategorie 80 reichen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.10.2022, 07:24 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Quentin Halys ist in Ismaning erfolgreich gestartet

Auf dem Centre Court startete Topfavorit Quentin Halys (ATP 78) seine Titelmission gegen den Belgier Michael Geerts (ATP 267). In einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne Aufschlagverluste musste der 25-jährige Franzose im Tiebreak des ersten Satzes insgesamt drei Satzbälle abwehren, ehe er bei seiner fünften Turnierteilnahme seine ganze Erfahrung auf dem Teppichbelag in einen 7:6, 6:4-Erfolg nach 1:16 Stunden Spielzeit ummünzen konnte.

Im Anschluss an das Match kommentierte Halys: „Es war sehr schwer für mich, denn mein Gegner hat unglaublich stark serviert und ich musste im ersten Durchgang mehrere Satzbälle abwehren. Ich habe versucht, fokussiert zu bleiben und meine wenigen Chancen zu nutzen. Natürlich bin ich sehr froh, dass ich die Auftakthürde meistern konnte. Ich liebe es auf schnellen Plätzen zu spielen, deshalb komme ich immer wieder gerne hier nach Ismaning.“

In der nächsten Runde trifft der letztjährige Halbfinalist auf den Inder Ramkumar Ramanathan (ATP 274), der in einem dramatischen Match ohne Breaks den Briten Billy Harris (ATP 295) mit 7:6, 6:7 und 7:6 bezwingen konnte.

Bachinger mit großem Kampf

Einen spektakulären Hauptfeld-Kampf lieferte Lokalmatador Matthias Bachinger (ATP 436) nach erfolgreicher Qualifikation dem Brasilianer Gabriel Decamps (ATP 276). Zu Beginn dominierte der 23-jährige aus Sao Paulo mit seinen aggressiven Grundschlägen und gab im Eröffnungssatz kein Spiel ab. Mit Beginn des zweiten Satzes wendete sich das Blatt und der 35-jährige Münchner konnte den Satzausgleich herstellen. In einem ausgeglichenen Entscheidungssatz, mit Chancen auf beiden Seiten, hatte Decamps mit 6:0, 1:6, 6:4 nach knapp zwei Stunden das bessere Ende für sich. Im Achtelfinale sieht sich der ehemalige College-Spieler dem polnischen Qualifikanten Kacper Zuk (ATP 269) gegenüber, der den an Nr. 8 gesetzten Franzosen Antoine Escoffier (ATP 211) in drei Sätzen bezwingen konnte.

Topo verliert gegen ehemaligen Junioren-Grand-Slam-Champion

Gespannt waren die Zuschauer in Ismaning auf den Auftritt von Marko Topo (ATP 463) vom MTTC Iphitos München, der sich in diesem Jahr bei den BMW Open by American Express und den Hamburg European Open über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen konnte. Der 19-jährige Gräfelfinger mit serbischen Wurzeln forderte Jonas Forejtek (ATP 238), der 2019 den Juniorenwettbewerb bei den US Open gewinnen konnte. Der Tscheche hatte den besseren Start und konnte den ersten Durchgang glatt für sich entscheiden. Angefeuert vom heimischen Publikum steigerte sich der 19-jährige Topo und konnte neben dem Satzausgleich auch das frühe Break im Entscheidungssatz für sich verbuchen. Anschließend musste der Teenager seiner aufwändigen Aufholjagd etwas Tribut zollen und seinem 21-jährigen Gegner mit 2:6, 6:3, 2:6 zum Einzug ins Achtelfinale gratulieren.

Lenz und Moraing verlieren

Nach erfolgreich überstandener Qualifikation traf der Giessener Julian Lenz (ATP 440) bei seiner vierten Teilnahme im Hauptfeld der WOLFFKRAN OPEN auf Nerman Fatic (ATP 199). Der 27-jährige aus Bosnien und Herzegovina sicherte sich mit einem Break im 12. Spiel den ersten Durchgang. Mitte des 2. Satzes verlor der 29-jährige Lenz vorentscheidend ein weiteres Mal sein Aufschlagspiel und unterlag nach 78 Minuten mit 5:7, 3:6. In der nächsten Runde trifft der an Nr. 7 gesetzte Fatic auf den jungen Briten Alastair Gray (ATP 289).

Auf seinen ersten Match-Sieg in Ismaning warten muss weiterhin Mats Moraing (ATP 248). Bei seiner dritten Turnierteilnahme erwischte der 30-jährige Mülheimer im Match gegen Vitaliy Sachko (ATP 312) einen schwachen Start und lag schnell mit 0:4 zurück. Anschließend gestaltete sich das Match ausgeglichener, jedoch stellte der Ukrainer mit einem Break Mitte des zweiten Satzes die Weichen für einen 6:2, 6:4 Sieg in einer knappen Stunde. Im Achtelfinale trifft der 25-jährige auf den an Nr. 5 gesetzten TennisBase-Profi Daniel Masur (ATP 185).

Yunchaokete auf der Erfolgsspur

Seit Beginn des Turniers überzeugt ein junger Spieler aus dem Reich der Mitte. In der Qualifikation schaltete der 20-jährige Bu Yunchaokete (ATP 346) mit dem Slowaken Lukas Lacko (ATP 499) den Ismaning-Champion von 2019 aus und besiegte anschließend Khumoyun Sultanov (ATP 444) aus Usbekistan. Zum Hauptrundenauftakt begegnete der 20-jährige, der in diesem Jahr bereits sechs Titel auf der ITF Men’s World Tennis Tour gewinnen konnte, dem inzwischen für Libanon startenden Benjamin Hassan (ATP 303). Der Chinese konnte dem in Merzig geborenen Hassan zweimal das Service abnehmen ohne eine einzige Breakchance zuzulassen und triumphierte in 1:24 Stunden Spielzeit mit 7:6, 6:2. In der nächsten Runde wartet der Kasache Denis Yevseyev (ATP 278), der gestern mit dem Österreicher Dennis Novak (ATP 145) die Nr. 4 des Turniers bezwingen konnte.