ATP Masters Rom: Jannik Sinner vs Casper Ruud im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 1) trifft im Viertelfinale des Masters-Turniers von Rom auf Casper Ruud (ATP-Nr. 7) - ab 19 Uhr live im TV und Livestream via Sky und WOW sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2025, 20:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II: Ruud versuchte es im zweiten Akt mit etwas mehr Risiko, beging dabei aber auch weiterhin zahlreiche Eigenfehler und konnte nur einmal bei eigenem Aufschlag anschreiben. Mit einem anerkennenden Lächeln gratulierte er Sinner zu einer makellosen Leistung. Sinner vs. Ruud 6:0, 6:1 Ruud verschlägt eine Vorhand aus dem Halbfeld seitlich ins Aus und kassiert anschließend einen Rückhand-Winner. Mit einem verzogenen Passierschlag ermöglicht er seinem Gegner drei laufende Matchbälle. Den ersten verwandelt Sinner mit einem Rückhand-Return-Winner. Sinner vs. Ruud 6:0, 5:1 Ruud bei Aufschlag seines Gegners weiterhin zu kurz in seinen Schlägen, somit Sinner weiterhin am Drücker. Mit einem weiteren Stopp-Ball holt sich der Südtiroler zwei laufende Spielbälle, wovon er den ersten per Aufschlag-Winner nutzen kann. Sinner vs. Ruud 6:0, 4:1 Ruud beschließt eine Offensiv-Aktion erfolgreich per Smash, kassiert aber im nächsten Ballwechsel einen unerreichbaren Stopp. Auch beim Stand von 30:30 zaubert Sinner einen unerreichbaren Stopp-Ball und erzwingt anschließend mit einem Netz-Angriff die Doppel-Break-Führung. Sinner vs. Ruud 6:0, 3:1 Ruud weiterhin bemüht, auch bei Aufschlag seines Gegners besser in die Rallyes zu kommen. Dennoch reichte es für den Norweger im Spiel nur für einen Punktgewinn. Mit einem spektakulären Vorhand-Drive-Volley besiegelt Sinner den Spielgewinn. Sinner vs. Ruud 6:0, 2:1 Ruud startet mit einem Cross-Vorhand-Winner, verschlägt aber anschließend eine Vorhand hinter die Grundlinie und eine Rückhand seitlich ins Aus. Mit einem weiteren Vorhand-Fehlschlag verursacht er zwei Break-Bälle für seinen Gegner. Den ersten kann er per Rückhand-Passierschlag abwehren, dann hilft ihm Sinner mit einem Rückhand-Fehler. Dank mutigerer Herangehensweise schafft Ruud mit zwei starken Vorhand-Bällen den ersten Spielgewinn. Sinner vs. Ruud 6:0, 2:0 Sinner punktet zum Start, verlegt aber anschließend eine Vorhand knapp neben die Linie. Per Vorhand-Drive-Volley und einem weiteren Netzangriff holt er sich zwei laufende Spielbälle. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelt er den Spielgewinn. Sinner vs. Ruud 6:0, 1:0 Sinner übt mit starken Returns weiterhin großen Druck aus, doch Ruud stemmt sich dagegen und holt sich mit einem Ass den Spielball, den er aber nicht nutzen kann. Danach übernimmt wieder der Südtiroler und verwertet seine zweite Break-Chance mit einem Vorhand-Winner. Fazit I: Sinner von Beginn an voll da, während Ruud noch gar nicht auf dem Platz angekommen zu sein scheint. Ohne Spielverlust geht der erste Satz in 28 Minuten an den Südtiroler. Sinner vs. Ruud 6:0 Ruud immer noch ohne jeglichen Zugriff auf das Service des Südtirolers. Sinner weiterhin dominant mit seiner Vorhand, erspielt sich damit zwei laufende Satzbälle, die er jedoch etwas leichtfertig vergibt. Den dritten Satzball kann er dagegen verwandeln. Sinner vs. Ruud 5:0 Ruud legte zeigte sich bei eigenem Aufschlag kurz mit einem 30:0, machte aber mit einem Doppelfehler die Türe wieder auf und gibt auch dieses Service-Game ab. Sinner vs. Ruud 4:0 Sinner hat den Ball einfach perfekt am Schläger und dominiert auch in seinem zweiten Aufschlagspiel. Einmal "menschelt" er kurz mit einem Rahmenball und dem damit verbundenen ersten Punktgewinn von Ruud, mit einem Ass und einem direkten Aufschlagpunkt besiegelt er den Spielgewinn. Sinner vs. Ruud 3:0 Was für ein Blitzstart, Sinner von Beginn an der Chef im Ring. Die ersten 12 Punkte gehen ausnahmslos an den Südtiroler.

© Getty Images Jannik Sinner, Casper Ruud

Eine Standortbestimmung sollte es werden für Jannik Sinner bei seinem ersten Turnier nach der dreimonatigen Dopingsperre - bislang ist sie erfolgreich gelaufen. Drei Matches, drei Siege in zwei Sätzen stehen in Rom für den Lokalmatadoren auf dem Zettel.

Gegen Casper Ruud nun also der große Test: Denn Ruud, zweifacher Finalist in Roland-Garros, hat seine Form wiedergefunden, auch weil die mentale Gesundheit wieder stimmt. Er hat in der vorvergangenen Woche in Madrid triumphiert und auch in Rom bislang nur einen Satz abgegeben.

Im direkten Vergleich jedoch führt Sinner mit 3:0 - er gewann alle Begegnungen in zwei Sätzen. Allerdings: alle drei auf Hartplatz.

Sinner vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Casper Ruud ist ab 19 Uhr angesetzt, im TV bei Sky und im Livestream bei WOW. Und im Liveticker bei uns!

Hier das Einzel-Tableau in Rom