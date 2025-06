ATP Queen’s: Alcaraz bezwingt zähen Lehecka zum Titelgewinn

Mit einem harterkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den wackeren Tschechen Jiri Lekecka siegte der spanische Weltranglisten-2. Carlos Alcaraz im Endspiel des ATP-500-Turniers in Queen’s und feierte damit seinen zweiten Triumph im Londoner Rasenclub

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2025, 17:38 Uhr

© Getty Images Mit seinem Finalerfolg gegen Jiri Lehecka sicherte sich Carlos Alcaraz seinen zweiten Titel im Londoner Queen's Club.

Auch wenn die Platzierung in der Weltrangliste für eine deutliche Favoritenstellung des an Nr. 2 platzierten Carlos Alcaraz im Endspiel des ATP-500-Turniers im Londoner Queen’s Club sprach, konnte Gegner Jiri Lehecka mit einer bisherigen 1:1-Bilanz im direkten Vergleich aufwarten, da der Tscheche den Spanier in diesem Jahr in Doha bezwingen konnte.

Von Beginn an lieferte der 22-jährige Alcaraz Aufschlagspiele in höchster Qualität ab. Nur insgesamt vier Punkte musste der Weltranglisten-2. im ersten Durchgang abgeben. Dennoch benötigte er bis zum Stand von 5:5, ehe er bei seiner insgesamt zweiten Break-Chance zupacken konnte. Ohne Probleme servierte er anschließend aus und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den Gewinn des ersten Durchgangs.

Auch im zweiten Akt bemühte sich der 23-jährige Lehecka, sich bei eigenem Service nicht abschütteln zu lassen. Ohne irgendwelche Break-Möglichkeiten ging es in den Tiebreak. Beim Stand von 5:5 unterlief Alcaraz der entscheidende Doppelfehler, den sein Gegner direkt im Anschluss konsequent zum Satzausgleich nutzte. Doch Alaraz wäre nicht ein fünffacher Grand-Slam-Champion, wenn er sich von so einem Rückschlag aus der Spur bringen ließe. Im dritten Spiel des dritten Durchgangs erkämpfte sich die Nr. 1 der Setzliste zwei laufende Break-Chancen und packte bei der zweiten mit einem cleveren Return zu. Auch im dritten Satz gestattete er seinem Gegner bei eigenem Aufschlag, wie im gesamten Match, keine Break-Möglichkeit und sicherte sich zum Abschluss noch einmal das Service seines Gegners. Mit dem finalen 7:5, 6:7 (5), 6:2-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden tütete der spanische Davis-Cup-Spieler seinen zweiten Titelgewinn im noblen Rasenclub ein und peilt in Wimbledon wie 2023 das Londoner Double an.

