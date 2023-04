ATP-Challenger Mexico City: Koepfer gewinnt deutsch-österreichisches Duell gegen Neuchrist

Dominik Koepfer ist in das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Mexico City eingezogen. Der deutsche Linkshänder besiegte Maximilian Neuchrist aus Österreich mit 6:2 und 6:4.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 07:51 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer steht in Mexico City im Endspiel

Bemerkenswertes Turnier von Dominik Koepfer in Mexico City: Der deutsche Davis-Cup-Spieler musste sich über die Qualifikation in das Hauptfeld des ATP-Tour-Challenger-Turniers spielen - und steht nun nach einem 6:2 und 6:4 gegen Maximilian Neuchrist tatsächlich im Finale. Aber auch der Österreicher darf mit seinen Auftritten in der mexikanischen Hauptstadt zufrieden sein. Immerhin wird Neuchrist, der sich ebenfalls erst für das Hauptfeld qualifizieren musste, wieder ganz nahe an die Top 200 der ATP-Charts heranrücken. Und bekommt damit wohl die Chance, an der Qualifikation für die French Open 2023 teilzunehmen.

Koepfer dagegen hat nun noch ein schönes Finalmatch vor der Brust: Der zuletzt von Verletzungen geplagte Linkshänder spielt gegen den Argentinier Augustin Tirante um den Titel. Im Live-Ranking hat sich Koepfer schon um 54 Plätze verbessert, würde am Montag als Nummer 208 geführt werden. Mit einem Sieg ginge es vor bis auf Platz 175.

