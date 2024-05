ATP Challenger: Navone triumphiert auf Sardinien gegen Musetti

Mariano Navone aus Argentinien besiegte im Finale des „Super“-Challengers der ATP-Kategorie 175 den Italiener Lorenzo Musetti in zwei Sätzen und sichert sich damit seinen ersten Titel auf der Challenger-Tour in dieser Saison.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.05.2024, 20:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mit dem Triumph in Cagliari holt sich Mariano Navone seinen ersten Saisontitel.

Ob man beim ATP-Challenger-Turnier in Cagliari von einem Heimspiel für Lorenzo Musetti sprechen kann, ist sicherlich Interpretationssache. Schließlich wurde der 22-jährige Italiener auf dem Festland im toskanischen Carrara geboren. Immerhin liegt seine Heimatstadt an der Küste und somit ebenso am Mittelmeer wie die Insel Sardinien.

Bei nur einem abgegebenen Satz spielte sich Musetti beim „Super“-Challenger der Kategorie 175, das exklusiv in der 2. Woche eines Masters-Turniers ausgespielt wird, ins Endspiel. Sein Finalgegner Mariano Navone musste im Turnierverlauf zweimal über die volle Distanz.

Der an Nr. 3 gesetzte Navone schaffte im vierten Spiel das erste Break und erspielte sich eine 3:1-Führung. In der Folge musste er den 5:5-Ausgleich hinnehmen, ehe er mit zwei Spielgewinnen hintereinander den ersten Satz für sich entscheiden konnte.

Mit dem Momentum im Rücken war der Argentinier gegen die Nr. 2 des Turniers nicht mehr zu bremsen und überließ seinem Gegner im 2. Akt nur einen einzigen Spielgewinn. Nach 1:47 Stunden siegte der Weltranglisten-41. mit 7:5, 6:1.

Nach seinen fünf Challenger-Titeln im Vorjahr triumphierte Navone in dieser Saison zum ersten Mal und verbessert sich mit den 175 Weltranglistenpunkten mit Platz 31 in der Weltrangliste auf sein neues Karrierrehoch. Musetti bleibt weiterhin auf Position 29.

Hier das Einzel-Tableau aus Cagliari

Tabilo siegt in Aix-en-Provence

Beim parallel stattfinden 175er-Challenger-Turnier im französischen Aix-en-Provence standen sich im Finale der an Nr. 3 gesetzte Chilene Alejandro Tabilo und Jaume Munar aus Spanien gegenüber. Der 26-jährige Tabilo hatte von Beginn an die Zügel in der Hand und startete mit einer schnellen 3:0-Führung. Auch im weiteren Verlauf des Matches hatte der 26-jährige Munar nichts zu bestellen und musste seinem Gegner zum 6:3, 6:2-Erfolg nach 85 Minuten gratulieren.

Nach seinen vier Challenger-Titeln im Vorjahr lässt der chilenische Linkshänder nach seinem ersten ATP-Titel im australischen Adelaide seinen zweiten Saisontitel folgen. In der Weltrangliste klettert Tabilo um sechs Positionen auf sein Karrierehoch mit Platz 32. Munar verbessert sich um fünf Plätze auf Rang 68.

Hier das Einzel-Tableau aus Aix-en-Provence