ATP: Roger Federer und Rafael Nadal erklimmen für Louis Vuitton die Dolomiten

Die beiden Tennis-Legenden Roger Federer und Rafael Nadal sind die Stars der neuen Kampagne des Luxuswarenunternehmens Louis Vuitton.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.05.2024, 17:06 Uhr

© (c) Twitter/X Roger Federer und Rafael Nadal erklimmen in der neuen Werbekampagne von Louis Vuitton die Dolomiten

Auch wenn sich Roger Federer und Rafael Nadal bis zur vergangenen Saison, als der Eidgenosse aufgrund chronischer Knieprobleme seine Karriere beenden musste, auf den Centre Courts dieser Welt als Konkurrenten gegenüberstanden, zelebrierten die beiden Legenden außerhalb der Sportarenen ebenso medienwirksam ihre verhältnismäßig innige Freundschaft.

Dass sich King Roger und der Stier aus Manacor zu jeder Zeit mit allerhöchstem Respekt begegnen, hat mit Sicherheit auch den Status bei den jeweiligen Fans zusätzlich untermauert. Welches kongeniale Duo könnte also ein besseres Testemonial abgeben als Fedex und Rafa zusammen. Eben. Und das dachte sich kürzlich auch die Marketingabteilung des Luxuswarenherstellers Louis Vuitton.

Annie Leibovitz sorgte für die Fotos

Unter dem Motto "There are Journeys that turn into Legends" (dt.: Es gibt Reisen die zu Legenden werden) erklimmen Federer und Nadal gemeinsam die wunderschönen Dolomiten. Starfotografin Annie Leibovitz, die bereits öfter mit dem Schweizer zusammengearbeitet hat, fängt das Geschehen gewohnt professionell ein und achtet auch peinlich genau darauf, dass die Rucksack-Klassiker des Hauses voll zur Geltung kommen.

Das begleitende über acht Minuten dauernde Video, in dem "Fedal" zu einigen interessanten Fragen Stellung beziehen, könnt ihr Euch hier zu Gemüte führen. Viel Spaß!