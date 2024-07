ATP Umag: Musetti siegt zum Auftakt gegen Trungelliti

Nach einem Fehlstart zeigte der an Nr. 2 gesetzte Italiener Lorenzo Musetti in seiner Auftakt-Partie beim ATP-250-Turnier in Umag letztlich noch eine souveräne Leistung und besiegte den Qualifikanten Marco Trungelliti aus Argentinien in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 20:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach holprigem Beginn drehte Lorenzo Musetti seine Auftakt-Partie in Umag gegen Marco Trungelliti.

Erfahrungswerte hatte Lorenzo Musetti vor seiner Auftakt-Begegnung beim ATP-250er-Sandturnier in Umag von seinem Gegner Marco Trungelliti keine, schließlich begegneten sich der an Position 2 geführte Italiener und der argentinische Qualifikant erstmals auf der Tour.

Und so konnte Trungelliti seinen Gegner zu Beginn überraschen, was sich in einer schnellen 3:0-Führung für den 34-jährigen widerspiegelte. Dennoch verdeutlichte Musetti seine Favoritenrolle nach verpatztem Beginn immer deutlicher, holte sich fünf Spiele in Folge und beendete den ersten Durchgang mit seinem ersten Satzball.

Im zweiten Akt sorgte der 22-jährige Italiener mit einem frühen Break für klare Fronten und ließ bei eigenem Aufschlag keine Break-Möglichkeit im gesamten Satz zu. Zum Abschluss konnte der zweifache ATP-Turniersieger seinem Gegner noch einmal das Service zum finalen 6:4, 6:3 nach 1:53 Stunden abnehmen.

Im Anschluss an das Match kommentierte der zufriedene Sieger im On-Court-Interview: „Im ersten Match auf Sand nach einer langen Rasen-Saison war es für mich nicht einfach, den Rhythmus zu finden. Zudem hat es mir mein Gegner zu Beginn auch schwer gemacht. Aber dann konnte ich mein Level zusehends steigern und freue mich über den Auftakt-Erfolg hier.“

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-17. auf den Serben Dusan Lajovic, der sich gegen Musettis Landsmann Flavio Cobolli mit 7:6 (5), 7:6 (3) behaupten konnte.

Cerundolo souverän

Keine Probleme zum Auftakt hatte auch die Nr. 4 des Turniers Francisco Cerundolo. Der Argentinier besiegte den kroatischen Wildcard-Starter Matej Dodig mit 6:3, 6:4 und sieht sich in der Runde der letzten Acht dem Italiener Lorenzo Sonego gegenüber, der sich mit 7:5, 6:1 gegen den Franzosen Alexandre Muller durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Umag