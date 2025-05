ATP-Challenger Francavilla: Justin Engel scheitert in Runde eins

Teenager Justin Engel ist beim ATP-Challenger-Turnier in Francavilla in drei Sätzen an Timofey Skatov gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 20:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

2:14 Stunden lang wehrte sich Engel gegen den Kasachen, startete im dritten Satz nach 1:4-Rückstand sogar noch einmal ein Comeback. Musste sich am Ende aber mit 4:6. 6:2 und 4:6 geschlagen geben. Engel war über die Qualifikation in das Hauptfeld von Francavilla gekommen.

Der 17-jährige Nürnberger hat erstmals im vergangenen Jahr in Astana auf sich aufmerksam gemacht, als er als erster Spieler des Jahrgangs 2007 ein Match auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Zuletzt zeigte Enge in der ersten Runde der BMW Open in München gegen Fabian Marozsan eine ansprechende Leistung, musste sich dem Ungarn aber in zwei Sätzen geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Francavilla