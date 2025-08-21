Kyle Edmund gibt sein Karriereende bekannt

Kyle Edmund hat seinen Rücktritt vom Tennissport verkündet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 10:16 Uhr

© Getty Images Kyle Edmund beendet seine Karriere

Im Alter von 30 Jahren ist Schluss: Kyle Edmund hat am Montag das Ende seiner aktiven Karriere bekanntgegeben. “Es hat sich angesichts der Ereignisse und meiner Verletzungen in der Vergangenheit einfach richtig angefühlt”, erklärte der Brite, der sich im November 2020, März 2021 und Mai 2022 drei Operationen unterzogen hatte.

Zu alter Stärke kehrte Edmund nach den Eingriffen nicht mehr zurück. Dies sei auch der Hauptgrund für das frühe Karriereende gewesen, so der 30-Jährige. "In den nächsten Wochen und Monaten werde ich Zeit haben, um nachzudenken, andere Dinge zu tun, mehr Zeit zu Hause mit meiner Familie zu verbringen und diese Reise zu würdigen.”

Edmund erreicht 2018 das Australian-Open-Halbfinale

Edmund gewann auf der ATP-Tour zwei Titel (Antwerpen 2018 sowie New York 2020) und erreichte im Oktober 2018 sein Karrierehoch von Weltranglistenposition 14. Anfang des Jahres war er bei den Australian Open ins Halbfinale eingezogen und hatte damit das beste Major-Resultat seiner Karriere aufgestellt.

2015 gewann der in Südafrika geborene Edmund mit Großbritannien den Davis Cup. Ausgerechnet im Finale feierte er sein Debüt, musste sich David Goffin nach 2:0-Satzführung jedoch noch in fünf Sätzen geschlagen geben. Sein letztes Karrierematch absolvierte Edmund im Juli beim Challenger-Event in Nottingham, wo er seinem Landsmann Jack Pinnington Jones im Finale in zwei Sätzen unterlag.