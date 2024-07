ATP Umag: Topgesetzter Rublev scheitert im Halbfinale an Francisco Cerundolo

Der Topgesetzte Andrey Rublev verpasst den Finaleinzug des ATP-Tour-250-Turniers in Umag gegen Francisco Cerundolo. Cerundolo nutzte seinen fünften Matchball und bezwang den Russen mit 7:6 (8:6) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 19:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Für den Topgesetzten Andrey Rublev ist die Reise bei dem kroatischen Traditionsturnier vorbei. Der Russe unterlag dem an viergesetzten Argentinier in zwei spektakulären und hart umkämpften Sätzen.

Im ersten Satz gelang beiden Spielern ein Break, sonst brachten sie souverän ihre Aufschlagspiele durch, sodass der Satz in einem Tiebreak endete, den Rublev trotz Aufholjagd und abgewehrten Satzball an den Argentinier abgeben musste.

Der zweite Satz ließ nicht an Intensität nach- auch wenn der Russe ein 1:3-Rückstand hinnehmen musste. Bei 5:4 und bei eigenem Aufschlag machte es der an viergesetzte Cerundolo nochmal richtig spannend. Der Weltranglistenneunte ließ zunächst zwei Breakchancen ungenutzt, 40:40. Danach ging es achtmal über Einstand, bevor Cerundolo seinen fünften Matchball zum Spielgewinn nutzen konnte. Es war die dritte Begegnung zwischen dem Weltranglistenneunten Rublev und dem 37 platzierten Cerundolo. Beide Spieler konnten sich in der Vergangenheit jeweils ein Match sichern.

Es ist das erste Finale der Saison für den 25-jährigen Cerundolo, der im morgigen Endspiel entweder auf Jakub Mensik oder Lorenzo Musetti treffen wird.

Hier das Einzel-Herren-Tableau