ATP Washington: Nick Kyrgios misslingt Comeback mit Gael Monfils

Nick Kyrgios hat an der Seite von Gael Monfils sein Comeback auf der ATP Tour gefeiert. Gegen Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin unterlag das Duo jedoch 2:6, 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 22:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nick Kyrgios ist wieder zu großen Gesten auf der ATP Tour bereit.

Endlich kehrte Nick Kyrgios am Montag auf die Tour zurück. Der immer wieder von Verletzungen geplagte Australier spielte in Washington zusammen mit Gael Monfils im Doppel. Auf einen Start in der Einzelkonkurrenz verzichtete der extrovertierte Kyrgios vorerst.

Doch viele Glanzmomente hatte das Duo nicht. Die Doppelspezialisten Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin, im Turnier an Position drei gesetzt, zeigten dem Gala-Doppel schnell die Grenzen auf und so blieb auch die erhoffte Gala aus. Nur zwei Aufschlagspiele ließen die späteren Sieger ihren Kontrahenten pro Satz übrig. Das Comeback von Nick Kyrgios fällt damit bei 59 Minuten auf dem Court recht kurz aus.

Kyrgios mit den US Open als Ziel

Ziel des Wimbledon-Finalisten von 2022 ist der Start bei den US Open. Dort natürlich auch im Einzel. Zuletzt schlug Nick Kyrgios beim ATP Masters in Miami auf und legte anschließend eine viermonatige Pause ein.

In diesem Jahr bestritt der Australier erst fünf Einzel auf der Tour, nachdem im Jahr 2024 gar kein Tourmatch zu Stande kam und es nur für einen Auftritt in Stuttgart im Jahr 2023 reichte.

Hier das komplette Doppel-Draw