ATP Umag: Stan Wawrinka gelingt deutlicher Auftakterfolg

Beim ATP 250er-Turnierim kroatischen Umag hat Stan Wawrinka in der ersten Runde gegen Alvaro Guillen Meza 6:4, 6:1 gewonnen. Der 40-Jährige hatte vor allem im zweiten Satz wenig Probleme.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 22:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka ist auch mit 40 Jahren noch immer ein Publikumsliebling.

Für Stan Wawrinka gab es eine Woche nach dem Erstrundenaus beim heimischen Turnier in Gstaad an diesem Montagabend ein Erfolgserlebnis. Gegen den Ecuadorianer Alvaro Guillen Meza konnte sich der Routinier glatt in zwei Sätzen durchsetzen.

Der erste Durchgang verlief noch ausgeglichen, da auch Stan Wawrinka immer wieder Probleme in seinem Aufschlagspielen hattn und insgesamt zwei Mal das Break kassierte. Doch der Qualifikant aus Südamerika brachte ebenfalls seine Aufschlagspiele nicht durch und kassierte ein Break mehr als der Schweizer.

Wawrinka mit starker Vorstellung im zweiten Satz

Im zweiten Satz stabilsierte sich Stan Wawrinka und ließ seinem Kontrahenten nun keine Chance mehr. Zwei genutzte Breakchancen und vier nahezu ungefährdete Aufschlagspiele beendeten das Match nach 75 Minuten.

In der zweiten Runde wartet nun der an Postion vier gesetzte Damir Dzumhur, der in der ersten Runde ein Freilos hatte. Das Auftreten aus dem heutigen zweiten Satz dürfte Stan Wawrinka Mut für das Duell mit dem Bosnier verschaffen.

Hier das komplette Einzel-Tableau