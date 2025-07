ATP Washington: Doppelbreak im dritten Satz - Daniel Altmaier unterliegt trotzdem

Beim ATP 500er-Turnier in Washington hat Daniel Altmaier die zweite Runde verpasst. Der DTB-Profi unterlag gegen den Italiener Matteo Arnaldi 6:4, 2:6 6:7(2) und startet mit einer Niederlage in die US-Hardcourt-Saison.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 19:56 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier ist bereits für das ATP 500er-Turnier in Washington in die USA gereist.

Im ersten Satz hielt Daniel Altmaier seinem Kontrahenten immer wieder Stand. Das änderte sich auch nicht, als der deutsche Profi in seinem dritten Aufschlagspiel ganze vier Breakbälle abwehren musste. Stattdessen schlug Altmaier kurze Zeit später zu und konnte nach dem 5:4 die Satzführung sichern.

Doch dem Italiener gelang der Satzausgleich. Zwei Aufschlagverluste Altmaiers machten den zweiten Durchgang zu einer deutlichen Angelegenheit für den Weltranglisten-44. Im dritten Satz war es dann wiederum Arnaldi, deren Nerven zunächst nicht mitspielen sollten. Nach dem Aufschlagverlust zum 1:2 folgte direkt das nächste Break, doch der 56. des ATP-Rankings konnte den komfortablen Vorsprung nicht nutzen.

Trotz Führung: Altmaier gibt dritten Satz aus der Hand

Vier Matchbälle hatte Altmaier bei Aufschlag seines Gegners, konnte diese Chancen jedoch nicht nutzen und gab anschließend seinen Aufschlag ab. Beim Stand von 6:5 konnte dann der DTB-Profi zwei Matchbälle abwehren und sich in den Tiebreak retten. In diesem lag der zweitbeste deutsche Profi schnell 1:4 und konnte diesen Rückstand auch nicht mehr aufholen. So steht nach 2:44 eine bitte Niederlage und das frühe Aus für Daniel Altmaier fest.

In der zweiten Runde wartet der an Position 16 gesetzte Lorenzo Sonego. Das Turnier in Washington spielt traditionell mit einem 48er-Hauptfeld. Die 16 besten Spieler des aktuellen Rankings kommen so in den Genuss eines Freiloses und greifen erst in der zweiten Runde ein. Angeführt wird das Feld vom Weltranglistenvierten Taylor Fritz. Insgesamt sind fünf Spieler aus den Top Ten in der US-Hauptstadt dabei.

Hier das komplette Einzel-Tabelau in Washington