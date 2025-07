Federer und Nadal: Von der Academy auf den Golfplatz

Gemeinsam Sport treiben? Dafür präferieren Roger Federer und Rafael Nadal dieser Tage dann doch den Golf-Kurs.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 15:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Instagram / Mallorca Daily Bulletin Wer möchte bei diesem Flight nicht dabei sein?

Ein paar Bilder hat es ja gegeben vom Besuch von Roger Federer in der Academy von Rafael Nadal in Manacor, beim gemeinsamen Tennistraining wurden die beiden Legenden aber nicht ertappt. Federer hatte davor ja in Wimbledon ein paar Bälle geschlagen, ungefähr gleichzeitig dazu schaffte Nadal etwas, von dem viele Golfer träumen: ein Hole-in-One, also das Bewältigen eines Loches mit nur einem Schlag.

Nun ist spätestens seit Ivan Lendl bekannt, dass es ziemlich viele Tennisspieler auch zum Golf zieht. Man denke nur an Novak Djokovic, der vor Beginn des Ryder Cups in Rom eine Runde spielen durfte. Carlos Alcaraz hat während des Wimbledon-Turniers 2025 einige Male aufgeteet, unter anderem mit Andy Murray.

Casper Ruud hat schon bei mehreren Pro-Als mitgespielt, das größte Multi-Sport-Talent in den Disziplinen Golf und Tennis dürfte Mandy Fish (gewesen) sein.

Über das Handicap von Roger Federer ist dagegen wenig bekannt. Zu einer freundschaftlichen Runde mit Rafa am Montag auch Mallorca hat es aber sicherlich gereicht. Zumal sich der Maestro beim Golf ja nur mit sich selbst beschäftigen muss - und nicht mit der Topspin-Vorhand seines größten Rivalen.