ATP Umag: Finale für Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti steht im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Umag. Der Italiener bezwang Jakub Mensik glatt mit 6:4 und 6:1. Im morgigen Finale trifft Musetti auf Rublev-Bezwinger Francisco Cerundolo.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 20:50 Uhr

Der sensationelle Lauf des 22-jährigen Wimbledon-Halbfinalisten Lorenzo Musetti hält weiter an. Der Italiener kämpfte sich mit einem Zwei-Satz-Sieg gegen den Tschechen Jakub Mensik in sein viertes Endspiel des Jahres. Der an Zwei gesetzte Italiener hatte nur wenig Probleme mit dem ungesetzten Mensik und konnte besonders durch direkte Punkte überzeugen.

Im morgigen Endspiel trifft der 17. der Weltrangliste Musetti, der seinem persönlichen Karrierehoch immer näher kommt, auf den viertgesetzten Francisco Cerundolo, der heute den topgesetzten Andrey Rublev aus dem Turnier nehmen konnte. Beide Finalisten kämpfen um ihre erste Trophäe des Jahres und den dritten Titel ihrer Karriere.

