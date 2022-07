ATP-Challenger Salzburg: Dominic Thiem startet zuversichtlich - und nach Papierform als Außenseiter

Dominic Thiem startet heute gegen Filip Misolic in das ATP-Challenger-Turnier in Salzburg (ab 18 Uhr bei uns im Liveticker). Nach sieben Niederlagen in Folge soll der erste Sieg seit dem Comeback her.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 10:37 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem startet heute in Salzburg gegen Filip Misolic

Wer weiß, ob Jürgen Melzer heute den Auftritt seines neuen Schützlings Filip Misolic beim ATP-Challenger-Turnier in Salzburg verfolgen wird können. Melzer ist beim Legenden-Turnier in Wimbledon im Einsatz, sein Match an der Seite von Gilles Muller gegen Jonathan Marray und Freddie Nielsen ist als drittes nach 13 Uhr MESZ angesetzt. Großes Interesse hätte Melzer sicherlich auch am Gegner von Misolic - denn der muss nach überstandener Qualifikation gegen Dominic Thiem ran (ab 18 Uhr bei uns im Liveticker).

Es wird der nächste Anlauf zum großen Comeback des US-Open-Champions von 2020 werden, diesmal unter anderen Voraussetzungen. Denn Thiem hat sich in den vergangenen Tagen auch bei Andrey Rublev in Spanien vorbereitet, der Russe ist bekanntlich ein Mann, der ein sehr hohes Tempo veranschlagt. Trainingseinheiten mit Leuten vom Kaliber Rublevs haben Thiem sicherlich gefehlt, bei der Auslosung für das Feld in Salzburg gab sich der 28-Jährige jedenfalls zuversichtlich.

Thiem mit seiner Vorhand zufrieden

„Jetzt ist meine Vorhand wieder so, wie sie vor der Verletzung war – vielleicht aber noch nicht so konstant.“ Tatsächlich war es gerade der Paradeschlag, der Thiem bei seinen jüngsten Auftritten im Stich gelassen hat, vor allem auch bei seiner Niederlage gegen Hugo Dellien in Roland Garros. Auch wenn die nominell größeren Aufgaben erst in den kommenden Wochen anstehen (Bastad, Gstaad, Kitzbühel), so weiß Dominic Thiem dennoch, dass er in Salzburg nichts geschenkt bekommen wird: "Das Turnier ist top besetzt – mit einigen ganz großen Namen. Dazu ist die gesamte österreichische Elite am Start. Besser geht es nicht.“

Diese Erfahrung mussten am Montag bereits Sebastian Ofner und Jurij Rodionov machen. Die jeweils in drei Sätzen gegen Jiri Lehecka (Ofner) bzw. Thiago Monteiro (Rodionov) verloren.

Geht man nach der aktuellen Weltrangliste, startet Thiem gegen Filip Misolic sogar als Außenseiter: als Nummer 346 gegen die Nummer 210. Es geht für Dominic Thiem nach sieben Niederlagen in Folge also nicht nur um den ersten Sieg seit dem Comeback - sondern auch darum, schön langsam wieder Punkte für die ATP-Charts zu sammeln.

