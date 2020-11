ATP Challenger: Stebe gewinnt in Parma, Korda holt Eckental-Titel

Cedric-Marcel Stebe hat das ATP-Challenger-Turnier in Parma gewonnen. In Eckental holte sich Sebastian Korda den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2020, 14:09 Uhr

© Getty Images Cedric-Marcel Stebe hat den Challenger in Parma gewonnen

Stebe, der an Position sieben gesetzt in das zweite Challenger-Turnier in Parma gegangen war, hatte beim 6:4 und 6:4 gegen Liam Broady weit weniger Probleme als etwa noch im Halbfinale, als er gegenQuentin Halys mit 5:7, 6:3 und 6:3 gewann. Für seinen Sieg nahm der Linkshänder, der an der TennisBase in Oberhaching trainiert, ein Preisgeld von 6.190.- EUR und 80 Punkte für die Weltrangliste mit. Für Stebe war es der erste Challenger-Titel seit 2017.

In Eckental war der Turniersieg für Sebastian Korda ein wenig mehr wert: Der Sohn des ehemaligen Australian-Open-Champions Petr Korda sackte 100 ATP-Punkte und eine Siegerprämie von 12.250.- EUR ein. Wie auch Stebe war Korda als Nummer sieben ins Turnier gegangen und gewann das Finala gegen Ramkumar Ramanathan aus Indien ebenfalls mit 6:4 und 6:4. Der Youngster, der bei den diesjährigen French Open von sich reden gemacht hat, benötigte lediglich gegen Johannes Härteis drei Sätze.