ATP-Challenger Surbiton: Andy Murray souverän im Halbfinale

Turnierfavorit Andy Murray ist beim ATP-Challenger-Turnier in Surbiton ins Halbfinale eingezogen. Murray besiegte Brando Nakashima aus den USA mit 6:4 und 7:6 (1).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 18:50 Uhr

© Getty Images Andy Murray hat seinen dritten Sieg in Surbiton gefeiert

Leicht wird es Andy Murray nicht gemacht beim ATP-Challenger-Turnier in Surbiton: Drei Matches hat der zweimalige Wimbledon-Champion nun schon gewonnen - und steht dennoch erst im Halbfinale. Nach seinen erfolgen gegen Jurij Rodionov in Runde eins und gegen Gijs Brouwer im Achtelfinale setzte sich Murray nun am Freitag gegen Brandon Nakashima mit 6:4 und 7:6 (1) durch. In der Vorschlussrunde wartet nun ein weiterer US-Amerikaner mit Denis Kudla, der sich gegen Max Purcell mit demselben Ergebnis durchsetzte wie Murray gegen Nakashima.

In der unteren Tableau-Hälfte steht mit Jordan Thompson ein Halbfinalist fest, der Gegner des Australiers wird aber in jedem Fall ein Überraschungsmann sein: Entweder der finnische Qualifikant Otto Virtanen oder die britische Wildcard Ryan Peniston.

Hier das Einzel-Tableau in Surbiton