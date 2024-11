ATP-Challenger-Tour: Basilashvili und Kokkinakis schreiben als Champions an

Bei den ATP-Challenger-Turnieren in der aktuellen Woche haben mit Nikoloz Basilashvili und Thanasi Kokkinakis zwei ehemals weit vorne in den Charts platzierte Spieler einen Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 10:46 Uhr

© Getty Images Nikoloz Basilashvili hat mal wieder positive Schlagzeilen gemacht

Hätte man vor wenigen Jahren gelesen, dass Nikoloz Basilashvili und Thanasi Kokkinakis als Turniersieger angeschrieben haben, so wäre man mit der Vermutung, dass dies bei einem 250er-, vielleicht sogar 500er-Turnier der Fall gewesen ist, nicht falsch gelegen. Schließlich hat Basilashvili zwei Mal in Hamburg (2018 und 2019) und einmal in Peking (2019) triumphiert.

Danach konnte sich der mittlerweile 32-Jährige noch die Titel in Doha und München holen, jeweils im Jahr 2021. Und zu seiner besten Zeit stand Basilashvili in der ATP-Weltrangliste auf Platz 16. Private Turbulenzen und Verletzungen warfen den Ex-Schützling von Jan de Witt allerdings weit zurück, im Moment steht Nikoloz Basilashvili auf Platz 311 der Charts. Das wird sich nach dieser Woche aber ändern. Denn mit dem 7:5 und 6:4 gegen Taro Daniel im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Seoul holte sich Basilashvili auch 100 Zähler für die Weltrangliste.

Nishikori scheitert in Bratislava im Halbfinale

Nicht ganz so spannend machte es Thanasi Kokkinakis im Finale des Challengers in Sydney. Kokkinakis gewann gegen seinen Landsmann Rinky Hijikata mit 6:1 und 6:1. Im Gegensatz zu Basilashvili hat Kokkinakis erst ein Turnier auf höchstem Level gewonnen, 2022 in Adelaide war’s. Dafür steht der Australier einigermaßen solide unter den Top 100 - und war in Berlin ja auch Teil des Teams World beim Laver Cup.

Den prominentesten Turniersieger auf der Challenger-Tour hätte es in dieser Woche in Prag geben können. Da aber hatte der totgehetzte Roman Safiullin etwas dagegen. Der Russe beendete nämlich den lauf von Kei Nishikori im Halbfinale sehr pragmatisch mit 6:4 und 6:3.