ATP-Masters Monte-Carlo: Altmaier erreicht Quali-Finale, Hanfmann scheitert

Daniel Altmaier hat die erste Qualiifkationsrunde beim ATP-Masters in Monte Carlo erfolgreich überstanden. Yannick Hanfmann musste hingegen bereits nach dem ersten Match gegen einen promineten Gegner den Court mit einer Niederlage verlassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 18:31 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier hat die erste Qualifikationsrunde in Monte Carlos überstanden.

Für Daniel Altmaier entwickelte sich gegen den Spanier Jaume Munar schnell ein umkämpftes Match, dessen Ausgang lange Zeit ungewiss schien. Knappe drei Stunden bearbeiteten sich beide Kontrahenten unermüdlich und zeigten typisches Sandplatztennis. Am Ende setzte sich der etwas glücklicher agierende DTB-Profi 7:5, 3:6. 7:5 durch. Im Qualifikationsfinale wartet nun Pierre-Hughues Herbert, der mit einer Wildcard die Startberechtigung für die Qualifikation erhalten hat.

Auch Yannick Hanfmann musste drei intensive Sätze hinter sich bringen, hatte am Ende gegen David Goffin jedoch das Nachsehen. 7:5, 4:6, 6:4 siegte der ehemalige Top-Ten-Spieler nach 2:33 Stunden auf dem Court. Der 54. der Weltrangliste spielt am Sonntag gegen Corentin Moutet um den Hauptfeldeinzug.

Zverev und Struff im Hauptfeld dabei

Daniel Altmaier kann als dritter deutscher Teilnehmer in das Hauptfeld von Monte Carlo einziehen. Neben Alexander Zverev, der als topgesetzer Spieler das Feld anführt, ist auch Jan-Lennard Struff im Draw vertreten. Der gebürtige Warsteiner trifft in der ersten Runde auf den monegassischen Wildcard-Teilnehmer Valentin Vacherot. Alexander Zverev hat in der ersten Runde spielfrei.

Hier das komplette Qualiifkations-Tableau in Monte-Carlo