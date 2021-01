ATP Cup 2021: Alle Infos, Zeitplan, TV, Spieler, Preisgeld

Die zweite Ausgabe des ATP Cups geht vom 02. bis zum 06. Februar 2021 über die Bühne. Hier gibt es alle Infos, den Zeitplan und die Teams um Dominic Thiem, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 17:56 Uhr

© Getty Images Serbien geht als Titelverteidiger in den ATP Cup 2021

Thiem, Zverev, Djokovic, Nadal - wer ist noch am Start?

Insgesamt haben zwölf der Top 13 Spieler für den ATP Cup 2021 genannt. Mit dabei sind mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Dominic Thiem die drei aktuell besten Spieler der Welt. Deutschland wird von Alexander Zverev angeführt, Russland hat mit Daniil Medvedev und Andrey Rublev zwei Top-Ten-Spieler in seinen Reihen. Die Teams sehen wie folgt aus:

Wie sehen die Gruppen aus?

Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils drei Teams. Die Gruppen sehen wie folgt aus:

Gruppe A: Serbien, Kanada, Deutschland

Gruppe B: Spanien, Griechenland, Australien

Gruppe C: Österreich, Frankreich, Italien

Gruppe D: Russland, Argentinien, Japan

Wo wird gespielt?

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo die Teams in Brisbane, Perth, und Sydney angetreten sind, finden diesmal alle Matches in Melbourne statt. Die Spiele werden in der Rod Laver Arena und der John Cain Arena ausgetragen.

Wer hat den ATP Cup 2020 gewonnen?

Bei der ersten Ausgabe des ATP Cups konnte sich Serbien im Endspiel gegen Spanien durchsetzen. Österreich und Deutschland schieden jeweils schon in der Vorrunde aus.

Wo gibt es den ATP Cup live im TV und Livestream?

Die Matches des ATP Cups 2021 werden live im TV und Livestream bei ServusTV bzw. servustv.com übertragen. Darüberhinaus gibt es die Spiele auch bei Sky.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Gruppenspiele werden an den ersten drei Turniertagen ausgetragen, mit Beginn jeweils um 00:00 MEZ bzw. 07:30 MEZ. Halbfinale und Finale finden am 05.02. und 06.02.2021 jeweils um 07:30 Uhr MEZ statt.

Hier der gesamte Spielplan für den ATP Cup

Datum, Zeit Rod Laver Arena John Cain Arena 02.02.2021, 00:00 Uhr Serbien vs. Kanada (A) Österreich vs. Italien (C) 02.02.2021, 07:30 Uhr Spanien vs. Australien (B) Russland vs. Argentinien (D) 03.02.2021, 00:00 Uhr Deutschland vs. Kanada (A) Italien vs. Frankreich (C) 03.02.2021, 07:30 Uhr Griechenland vs. Australien (B) Russland vs. Japan (D) 04.02.2021, 00:00 Uhr Serbien vs. Deutschland (A) Österreich vs. Frankreich (C) 04.02.2021, 07:30 Uhr Spanien vs. Griechenland (B) Argentinien vs. Japan (D) 05.02.2021, 07:30 Uhr Halbfinale 1 (Sieger A vs. D) Halbfinale 2 (Sieger B vs. C) 06.02.2021, 07:30 Uhr Finale

Wie hoch ist das Preisgeld beim ATP Cup?

Ursprünglich waren 7,5 Millionen Australische Dollar als Preisgeld ausgelobt. Die tatsächlichen Ausschüttungen an die Spieler und Teams werden sich danach richten, wie viele Zuschauer letztendlich auf der Anlage die Matches verfolgt haben.