United Cup: Swiatek treibt Hurkacz und Polen ins Viertelfinale

Polen steht im Viertelfinale des United Cups 2025. Und die treibende Kraft dahinter war mal wieder Iga Swiatek.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 09:44 Uhr

Iga Świątek und Hubert Hurkacz beim United Cup in Sydney

Bei Hubert Hurkacz steht das Tennisjahr 2025 offenbar unter de Motto “alles neu”. Neben einem neuen Ausrüster spielt Hurkacz mit einem anderen Schläger (Wilson anstelle von Yonex) und lässt sich nicht mehr von Craig Boynton betreuen, sondern in der Hauptsache von Nicolas Massu, dem ehemaligen Coach von Dominic Thiem. All das funktioniert bislang eher so semi. Denn nach seiner Niederlage gegen Casper Ruud vor zwei Tagen unterlag Hurkacz beim United Cup in Sydney nun auch Tomas Machac, und zwar mit 5:7, 6:3 und 4:6.

Zum Glück aber hat Hurkacz Iga Swiatek in seinem Team. Denn wie schon gegen Norwegen (ok - gegen eine nicht konkurrenzfähige Gegnerin), sorge Swiatek auch gegen die Tschechische Republik für den Punkt im Einzel der Frauen. Und zwar gegen Karolina Muchova, in einer Wiederauflage des Endspiels der French Open 2023. Swiatek gewann mit 6:3 und 6:4.

Deutschland verliert ohne Zverev

Im abschließenden Doppel ging es dann weniger dramatisch zu als noch gegen Casper Ruud und Ulrike Eikkeri - da hatten Swiatek und Hurkacz mit 10:8 im Match-Tiebreak zugeschlagen. Gegen Machac und Muchova setzten sich die beiden mit 7:6 (3) und 6:3 durch. Und zogen damit ins Viertelfinale ein.

Eine Runde weiter ist Kasachstan, das gegen Deutschland ohne den am Bizeps verletzten Alexander Zverev bereits nach den Einzeln als Sieger feststand. Elena Rybakina schlug Laura Siegemund dabei mit 6:3 und 6:1, danach machte Alexander Shevchenko mit einem 6:7 (5), 6:2 und 6:2 gegen Ersatzmann Daniel Masur alles klar.