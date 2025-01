United Cup: Masur verliert - Deutschland fliegt raus!

Titelverteidger Deutschland ist beim United Cup in Perth ohne den verletzten Alexander Zverev im Viertelfinale an Kasachstan gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2025, 07:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Masur beim United Cup in Perth

Das Schicksal der deutschen Mannschaft hing am Neujahrstag in Perth also an der Nummer 254 der Welt: Daniel Masur hatte nach der Niederlage von Laura Siegemund gegen Elena Rybakina den 0:1-Rückstand gegen Kasachstan auszugleichen. Und Masur schlug sich gegen Alexander Shevchenko zunächst exzellent, gewann den ersten Satz mit 7:6 (5). Dann aber setzte sich der gebürtige Russe, der erst seit dem letzten Jahr für Kasachstan spielt, mit 6:2 und 6:2 durch.

Alexander Zverev saß derweil mit Problemen am Bizeps auf der Bank. Und musste mit ansehen, wie die Idee von er Titelverteidigung beim United Cup schon im Viertelfinale flöten ging.

Der Tag hatte für Deutschland erwartungsgemäß, wenn auch nicht erfreulich begonnen. Denn Elena Rybakina wurde ihrer Favoritenrolle beim 6:3 und 6:1 gegen Laura Siegemund vollauf gerecht. Rybakina gewann im siebenten Vergleich mit Siegemund damit zum sechsten Mal.

Kasachstan ist damit der erste Halbfinalist beim United Cup 2024. Der zweite wird in wenigen Stunden in der Partie zwischen den USA und China ermittelt.