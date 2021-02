ATP Cup 2021: Deutschland vs. Russland - das Doppel im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland spielt in der Samstagnacht mitteleuropäischer Zeit gegen Russland um ein Ticket für das Endspiel des ATP Cups. Wie schon gegen Serbien könnte in diesem Länderkampf das Doppel das Züglein an der Waage darstellen. Hier könnt ihr das Match im Liveticker mitverfolgen, Sky und ServusTV übertragen das Match im TV.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 15:24 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

Wird das Doppel auch im Halbfinale des ATP Cups wieder den Ausschlag geben?

Was war das nur für ein Tennisfight, den sich Vorjahressieger Serbien und Deutschland da in den frühen Freitagmorgenstunden lieferten? Erst im Championstiebreak, das anstatt eines dritten Satzes im Doppel für die Entscheidung sorgt, wurde der Sieger - und damit der Aufsteiger in die Vorschlussrunde des Teamevents - ermittelt, Deutschland konnte die Serben hauchdünn aus dem Turnier kegeln.

Im Halbfinale wartet nun der nächste harte Brocken, präsentierten sich die Russen um ihre beiden Top-10-Spieler Daniil Medevedev und Andrey Rublev doch bislang in blendender Verfassung. Im Doppel ist auf der Seite Deutschlands möglicherweise erneut mit der Kombination Struff/Zverev zu rechnen, für Russland könnten Evgeny Donskoy und Aslan Karatsev ins Rennen gehen.

Deutschland vs. Russland: Das Doppel - wo es einen Livestream gibt

Das Doppel zwischen Deutschland und Russland ist für ca. 4:30 Uhr zu erwarten. Das Spiel könnt ihr hier im Liveticker mitverfolgen, oder live bei Sky und ServusTV im TV ansehen.