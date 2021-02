ATP Cup 2021 live: Alexander Zverev vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Denis Shapovalov treffen im zweiten Einzel der ATP-Cup-Begegnung zwischen Deutschland und Kanada aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 01:30 Uhr MEZ live im TV und Livestream bei Sky und ServusTV.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 15:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft wie schon 2020 beim ATP Cup auf Denis Shapovalov

Zverev und Shapovalov standen sich bereits im vergangenen Jahr beim ATP Cup gegenüber. Damals gewann der Kanadier glatt mit 6:2 und 6:2. In der Gesamtbilanz hat allerdings Zverev mit 3:2-Siegen die Nase vorne. Während Zverev an Mittwoch sein Debüt in der Spielzeit 2020 geben wird, hat Shapovalov sein erstes Einzel beim ATP Cup 2021 gegen Novak Djokovic mit 5:7 und 5:7 verloren.

Im abschließenden Doppel gehen Kevin Krawietz und Andreas Mies für Deutschland an den Start.

Zverev vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

