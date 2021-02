ATP Cup 2021 live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft beim ATP Cup auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab ca. 1:30 MEZ live im TV und Stream bei Sky und ServusTV sowie in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 13:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in seinem zweiten Saisonmatch auf Novak Djokovic

Sowohl Alexander Zverev als auch Novak Djokovic setzten sich in ihrem ersten Saisonmatch gegen den Kanadier Denis Shapovalov durch. Deutschlands Nummer eins hatte bei ihrem knappen Dreisatzerfolg allerdings deutlich mehr zu kämpfen als der serbische Weltranglistenerste. Nun kommt es also zu einem Aufeinandertreffen der Shapovalov-Bezwinger.

Es ist das insgesamt siebente Duell der beiden, Djokovic liegt im Head to Head mit 4:2 voran. Auch das bislang letzte Match ging an den 33-Jährigen: Bei den ATP Finals 2020 gewann Djokovic in zwei engen Sätzen.

Zverev vs. Djokovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic gibt es ab ca. 1:30 Uhr live im TV und Stream bei Sky und ServusTV sowie in unserem Live-Ticker.