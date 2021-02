Nach dem vollkommen missglückten Start in diese Partie hat sich Dennis Novak sehr schnell gefangen - auch weil Fabio Fognini dabei kräftig mitgeholfen hat. Mit insgesamt 19 unerzwungenen Fehlern streute der Italiener in Durchgang eins einfach zu viel, beim Österreich hingegen halten sich je sieben Winner und Fehler ohne Not die Waage. Damit ging der erste Satz verdient an den Mann aus Niederösterreich.