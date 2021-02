ATP Cup 2021 live: Deutschland vs. Serbien Doppel im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Gruppenspiel des ATP Cup geht es für Deutschland gegen Titelverteidiger Serbien um den Einzug ins Halbfinale. Das Doppel soll gegen 4:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit seinen Start finden. Ihr könnt das Spiel hier im Liveticker oder im TV bzw. Stream bei ServusTV und Sky verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 17:42 Uhr

Deutschland kann gegen Serbien im letzten Gruppenspiel den Aufstieg klarmachen

Hochspannung garantiert heißt es vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft beim diesjährigen ATP Cup. Nachdem das Match eigentlich bereits am gestrigen Donnerstagmorgen europäischer Zeit über die Bühne hätte gehen sollen, dürfen die Mannen unter Coach Mischa Zverev nun also am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen Titelverteidiger Serbien ran.

Nach den Einzelmatches, die Jan-Lennard Struff gegen Filip Krajinovic bzw. Alexander Zverev gegen Novak Djokovic bestreiten werden, könnte die Entscheidung in diesem Länderkampf und damit auch die Entscheidung, wer in die Runde der letzten Vier beim Teamevent einziehen wird, im abschließenden Doppel fallen.

Deutschland vs. Serbien: Das Doppel - wo es einen Livestream gibt

Das Doppel zwischen Serbien und Deutschland wird es live bei ServusTV und Sky zu sehen geben, außerdem könnt ihr das Spiel hier im Liveticker mitverfolgen.