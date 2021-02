ATP Cup 2021 live: Dominic Thiem vs. Gael Monfils im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Gael Monfils bestreiten das zweite Einzel der ATP-Cup-Partie zwischen Österreich und Frankreich in Melbourne. Das Match gibt es ab ca. 01:30 Uhr MEZ live bei ServusTV und Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2021, 07:18 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat noch nie gegen Gael Monfils verloren

Sowohl Thiem wie auch Monfils mussten sich bei ihren Auftritten in Melbourne Matteo Berrettini geschlagen geben. Für Österreich und Frankreich geht es damit nur noch um den zweiten Platz in Gruppe C. Die Italiener stehen bereits im Halbfinale.

In der Bilanz mit Monfils hat Dominic Thiem die Nase ganz klar vorne: Der Österreicher hat alle sechs bisherigen Matches gewonnen, das letzte bei den Australian Open 2020 glatt in drei Sätzen.

Thiem vs. Monfils - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Gael Monfils gibt es ab ca. 01:30 Uhr MEZ live bei ServusTV und Sky.