ATP Cup 2021 live: Dominic Thiem vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im zweiten Match des ATP Cups auf Matteo Berrettini. Das Match gibt es ab ca. 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und bei Sky und in unserem Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 20:45 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini fordert Dominic Thiem

Thiem und Berrettini haben bislang vier Mal gegeneinander gespielt, die Bilanz ist ausgeglichen. Während der Italiener 2021 bereits beim ATP-Tour-250-Turnier in Antalya am Start war (und dort früh scheiterte), steht für Dominic Thiem das erste Wettkampfmatch des Jahres an. Am Freitag bestritt Thiem einen Schaukampf gegen Rafael nadal in Adelaide.

Das erste Einzel des Tages bestreiten ab 0 Uhr Dennis Novak und Fabio Fognini.

Thiem vs. Berrettini - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Matteo Berrettini gibt es ab ca. 01:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und bei Sky und Sky Go.