ATP Cup 2021 live: Milos Raonic vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Milos Raonic und Jan-Lennard Struff bestreiten das erste Match der Begegnung zwischen Deutschland und Kanada beim ATP Cup 2021 in Melbourne. Mitverfolgen könnt Ihr die Partie ab 0 Uhr im TV und Livestream bei Sky und ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 09:20 Uhr

© Getty Images Milos Raonic und Jan-Lennard Struff bestreiten heute Nacht den Auftakt

Während es für Struff der erste Auftritt in Australien 2021 werden wird, hat sich Raonic bereits mit einem glatten Zwei-Satz-Sieg gegen Dusan Lajovic in der Partie gegen Serbien um Team Canada verdient gemacht. An der Seite von Denis Shapovalov verlor Raonic allerdings das entscheidende Doppel gegen Novak Djokovic und Filip Krajinovic. In der Bilanz gegen Struff hat der Kanadier mit 2:1-Siegen die Nase vorne, das letzte Duell gab es 2019 in Indian Wells.

Im Anschluss an dieses Match steht das Spitzenduell zwischen Denis Shapovalov und Alexander Zverev an. Für Deutschland folgt dann das Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz, die Aufstellung des kanadischen Doppels erfolgt wohl wieder spontan.

Struff vs. Raonic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Milos Raonic gibt es ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und Sky.