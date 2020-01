ATP Cup: Alex de Minaur schlägt Alexander Zverev und besiegelt Deutschlands Niederlage

Alexander Zverev hat seine Auftaktpartie beim ATP Cup verloren. Der Weltranglistensiebente unterlag Alex de Minaur mit 6:4, 6:7 (4) und 2:6. Somit steht Australien bereits vor dem abschließenden Doppel als Sieger des Ländervergleichs fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 13:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev legte los wie die Feuerwehr und ging schnell mit Doppelbreak und 5:2 in Führung. Danach kämpfte sich de Minaur allerdings zurück und fand beim Stand von 5:4 sogar einen Breakball vor - Zverev konnte diesen jedoch abwehren und seinen insgesamt siebenten Satzball zum 6:4 verwandeln.

Auch im zweiten Durchgang begann der Deutsche stark und nahm seinem australischen Kontrahenten sofort den Aufschlag ab. Doch auch diesmal konnte der 22-Jährige seinen Aufschlag nicht halten, vor allem bei zweitem Service agierte Zverev ähnlich schwach wie wie bereits im Vorjahr. Am Ende des Matches sollten unfassbare 14 Doppelfehler zu Buche stehen.

Der Deutsche konnte sich im zweiten Satz aber doch noch in den Tiebreak retten. In diesem ging de Minaur allerdings schnell in Führung und konnte sich den zweiten Abschnitt sichern - anschließend musste erstmals in der noch jungen Spielzeit der Schläger Zverevs zum Frustabbau dienen.

Doppel dennoch wichtig

Die Laune des Deutschen wurde zu Beginn des dritten Durchgangs nicht zwingend besser. De Minaur schaffte ein schnelles Doppelbreak und transportierte diesen Vorsprung sicher zum 4:6, 7:6 (4) und 6:2-Erfolg.

Zverev musste somit im fünften Spiel gegen de Minaur die erste Niederlage hinnehmen. Das Premierenduell der beiden Youngsters hatte ebenfalls in Brisbane stattgefunden, 2018 hatte sich Zverev im Davis Cup im Tiebreak des fünften Satzes durchgesetzt.

Nach dem Auftakterfolg von Nick Kyrgios über Jan-Lennard Struff steht es zwischen Deutschland und Australien nach den beiden Einzeln nun 2:0. Das Doppel zwischen Andreas Mies/Kevin Krawietz und John Peers/Chris Guccione könnte für den weiteren Verlauf des ATP Cups aber dennoch von großer Bedeutung sein. Die Partie gibt es bei uns im Liveticker.