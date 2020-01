ATP Cup: Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas als Highlight an Tag drei

An Tag drei warten auf die australischen Tennisfans beim ATP Cup erneut einige packende Duelle. Das Match des Tages findet in Brisbane zwischen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas statt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2020, 20:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. All diese Spieler haben - wie auch die übrigen Akteure - ihr erstes Match beim ATP Cup hinter sich gebracht. Für die drei Letztgenannten steht am 5. Jänner bereits das zweite Match auf dem Programm, für Zverev und Tsitsipas geht es nach Auftaktniederlagen gegen Alex de Minaur bzw. Denis Shapovalov sogar um den ersten Sieg beim neuen Mannschaftswettbewerb.

Einem der beiden wird dieser auch gelingen, so viel steht bereits vor Beginn des dritten Tages fest. Denn Zverev und Tsitsipas werden im Rahmen des Länderkampfes zwischen Deutschland und Griechenland (ab 8:30 Uhr, live im Matchtracker und im ServusTV-Stream) gegeneinander spielen und so für das große Highlight an Tag drei sorgen. Zuvor bekommt es Jan-Lennard Struff mit Michail Pervolarakis zu tun, zum Abschluss des Duells steht noch ein Doppel auf dem Programm. Für Deutschland werden Kevin Krawietz und Andreas Mies auf dem Court stehen.

Brisbane mit tollem Programm

Schon zuvor werden die Fans in Brisbane in den Genuss der Heimmannschaft kommen. Ab 1:00 Uhr MEZ trifft Gastgeber Australien auf Kanada. Das Programm könnte dabei kaum spektakulärer sein: Felix Auger-Aliassime eröffnet gegen Nick Kyrgios, danach stehen sich Denis Shapovalov und Alex de Minaur gegenüber. Beschlossen wird das Match - wie jedes Duell beim ATP Cup - von einem Doppel. Auch hier werden Auger-Aliassime und Shapovalov auf dem Platz stehen.

Etwas weniger reizvoll sieht der Spielplan in Perth aus. In der Day-Session fordert Norwegen die von Fabio Fognini angeführten Italiener, am Abend kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Russland (mit Karen Khachanov und Daniil Medvedev) und den USA.

In Sydney eröffnet die Überraschungsmannschaft aus Bulgarien mit Spitzenspieler Grigor Dimitrov gegen Moldawien. In der Night-Session wird Großbritannien anschließend versuchen, Belgien die erste Niederlage beim ATP Cup zuzufügen.

Der Spielplan beim ATP Cup