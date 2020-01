ATP Cup: Australien nach irrem Krimi gegen Großbritannien im Halbfinale

Team Australien hat am Donnerstag als erste Mannschaft das Halbfinale des ATP Cup erreicht. In einem mehr als unterhaltsamen Doppel setzten sich Nick Kyrgios und Alex de Minaur gegen Jamie Murray und Joe Salisbury durch und sorgten in Sydney für den viel umjubelten entscheidenden Punkt. Alleine der Match-Tiebreak dauerte eine halbe Stunde.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 08:18 Uhr

"Es ist unglaublich, dass wir in meiner Heimatstadt diesen Sieg feiern können", sagte de Minaur. "Ich versuchte, so viel Energie wie möglich in dieses Doppel zu stecken."

"Ich versuche nur, ihn in eine positive Stimmung zu bringen", sagte Kyrgios. "Es tut mir fast ein bisschen leid [für Jamie]. Er hatte eine einfache Rückhand, ich dachte schon, dass das Match vorbei ist." Murray hatte bei einem der insgesamt vier Matchbälle für das britische Doppel eine riesige Möglichkeit, sein Team eine Runde weiter zu bringen. Der Doppel-Spezialist verpasste aber einen Schlag in das komplett freie Feld und setzte seinen Schlag ins Aus.

Der australische Kapitän Lleyton Hewitt überraschte mit der Aufstellung für das Doppel, als er auf John Peers verzichtete und beide Einzel-Spieler auf den Platz schickte. De Minaur und Kyrgios dankten ihm das Vertrauen mit hammermäßigen Returns und Nervenstärke in engen Momenten.

Kyrgios bringt Australien in Front - Evans überrascht gegen de Minaur

Zuvor brachte Kyrgios seine Mannschaft mit einem ungefährdeten 6:2, 6:2 über Cameron Norrie in Führung. In einer hochklassigen Partie über 3:24 Stunden unterlag de Minaur Daniel Evans nur denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes.

Australien trifft im Halbfinale am Samstag nun auf Spanien oder Belgien. In der zweiten Viertelfinal-Begegnung am Donnerstag trifft Argentinien auf Russland. Alle Matches sind in Österreich gratis im Livestream zu sehen!

ATP Cup: Australien - Großbritannien 2:1